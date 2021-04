Il Nuovo riparte da 'Minari'

La Spezia - Il Cinema Il Nuovo annuncia che sarà la rivelazione 'Minari' il film a debuttare nelle sale italiane e in esclusiva nella sala spezzina per la riapertura prevista per lunedì 26 aprile. Prodotto da Brad Pitt e candidato a 6 premi Oscar, l'acclamato film di Lee Isaac Chung

Ambientato negli Stati Uniti degli anni '80, il film segue una famiglia coreano-americana che si trasferisce dalla California in una piccolo fattoria nel cuore rurale dell'Arkansas alla ricerca del sogno americano. La casa di famiglia cambia drasticamente con l'arrivo della loro furba, sboccata ma incredibilmente amorevole nonna. Tra l'instabilità e le sfide della nuova vita in Arkansas, Minari si pone l'obiettivo di raccontare l'innegabile resilienza della famiglia e ciò che rende davvero una casa ciò che è.

Oltre ad aver ottenuto un Golden Globe come miglior film straniero, Minari è stato nominato agli Oscar nelle categorie di miglior film, miglior regista a Lee Isaac Chung, miglior attore protagonista e Steven Yeun (prima volta nella storia per un interprete di origini asiatiche), miglior attrice non protagonista a Yuh-Jung Youn, miglior sceneggiatura originale sempre a Chung e miglior colonna sonora a Emila Mosseri.