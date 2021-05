Il Fossati Da Passano partecipa alla gara di lettura 'Io leggo meglio'

La Spezia - Il Fossati Da Passano sta riorganizzando la biblioteca grazie a un forte impulso nella catalogazione dei libri on line. Una della principali attività riguarda la promozione della lettura tra gli studenti. Si chiama "Io leggo meglio - gara di lettura in 3O" ed è un'iniziativa promossa quest’anno nell’ambito del Maggio dei Libri, avvalendosi del finanziamento dei fondi CEPELL (Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura). E’ stata scelta una classe terza dell’indirizzo turistico che tra maggio e inizio giugno parteciperà a una gara a eliminazione tra coppie di studenti, i quali dovranno presentare alla giuria il libro assegnato. Il premio alle due coppie vincitrici sarà un buono per acquisto di libri, anche scolastici. La tecnica di presentazione del libro sarà quella della Book Pharmacy, che consiste nell'inserire i libri in una confezione in cui è contenuto un vero e proprio bugiardino che comunica le indicazioni terapeutiche relative al libro prescelto. Una modalità introdotta dal noto "farmacista libraio" Alessandro Lana (foto), che opera tra capoluogo e Val di Magra e che ha fatto laboratori di lettura in quasi tutte le scuole della provincia, ascolta il lettore e poi gli consiglia un libro-farmaco. La prima seduta “terapeutica” si è tenuta in dad il 6 maggio scorso e lo slogan “il libro salva la vita” ha fatto da sfondo all’iniziativa.



“La lettura è una grande risorsa - afferma Pierluigi Castagneto, responsabile della biblioteca del Fossati Da Passano nonché curatore del progetto 2021- e consiglio a tutte le scuole, dall’infanzia alle superiori, il metodo della book pharmacy di Alessandro Lana. E’ divertente, appassiona i ragazzi e coinvolge i docenti. Ma soprattutto punta l’attenzione sulla lettura, una vera e propria emergenza nelle giovani generazioni. Al Fossati da Passano, racconta il docente, sono diversi anni che si cerca di curare la lettura e sono stati vinti diversi bandi del ministero, grazie anche alla collaborazione della prof.ssa Silvia Segalla e della bibliotecaria dott.ssa Rossella Trevisan (Biblion s.c.). Alcuni docenti hanno poi fatto un corso per operatore SBN e ora possono catalogare e inserire i libri nell’Opac del catalogo centrale dell’ICCU". Queste le coppie degli studenti in gara: Rania Hammoude, Serena Linari, Alena Usai; Irene Sarti, Alexia Barrientos; Manuel Ogno, Sara Bertolini; Marco De Paolis, Lucie Capecchi; Mikela Perndrekaj, Nada El Farissi; Eva Ciocconi, Giulia Mozzini; Martina Sommovigo, Evelyn Rodriguez; Mattia Emanueli, Mohammed El Hasnaoui; Edoardo Lorenzini, Emanuele Penna.