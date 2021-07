Il Conservatorio “Puccini” protagonista dei concerti al Lia

La Spezia - Si conclude venerdì 30 luglio il calendario degli appuntamenti musicali a cura del Conservatorio di Musica “Giacomo Puccini” presso il Museo “Amedeo Lia”. Venerdì 30 luglio alle ore 21 la sala del Cinquecento del Museo “Amedeo Lia” ospiterà un concerto di musica vocale da camera: il duo soprano Maiko Kimoto e baritono Michelangelo Ferri saranno accompagnati dalle note del pianoforte di Gianluca Cremona in brani di Schumann, Strauss, Berg, J. Sibelius e Respighi. Si ricorda che, dato il numero limitato di posti disponibili in rispetto delle norme anti-covid, è necessaria la prenotazione telefonando alla reception del Museo (0187.727220) fino al raggiungimento del numero di posti disponibili. I concerti saranno videoregistrati live per poi essere pubblicati sulle pagine social del Museo e sul canale Youtube dell’Ente e del Conservatorio, divenendo così disponibili per un‘utenza molto più vasta. Proseguiranno per il mese di agosto le aperture serali del venerdì dalle 21 alle 23. Ingresso 5,00 euro.