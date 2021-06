Il Circolo Studio Danza ’82 chiude la open call con tre giorni di lezioni in presenza al Civico

La Spezia - Si è da poco conclusa la open call che il Teatro Civico ha rivolto nei mesi scorsi alle associazioni culturali spezzine attive nei settori del teatro e della danza, per consentire loro di svolgere attività di laboratorio e prove in uno spazio dedicato.



Nei giorni scorsi il Circolo Studio Danza ’82 diretto da Penny Crump è salito sul palcoscenico cittadino per tre giorni di lezioni finalmente in presenza.



“Voglio ringraziare il Civico per averci consentito, alla fine di un periodo così particolare, di chiudere la nostra attività nel tempio dell’arte quale è il Teatro”, afferma Penny Crump.

“Per noi il duplice significato alla base della performance è stato da un lato la felicità per aver consentito alle nostre ragazze di concretizzare quanto appreso durante l’anno nelle lezioni a distanza, inevitabili a fronte delle restrizioni; ma soprattutto, un segnale di vicinanza e rispetto nei confronti del Teatro e di tutti i componenti del medesimo, dalla Direzione, ai tecnici, ai musicisti, agli attori etc., che quest’anno hanno dovuto affrontare innumerevoli difficoltà. In effetti - spiega - è stato un anno davvero complicato, non solo per le ragazze della Scuola, delle quali sono così orgogliosa per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata; non solo per il nostro corpo docenti, composto da Roberto Alinghieri, Roberto Orlacchio, Elisabetta Vittoni, Sara Bertocchi, Claire Coluccini, Erica Portunato e Mia Jasmine Lombardi, per il cui prezioso lavoro non posso che reiterare i miei ringraziamenti anche in questa sede; ma lo è stato anzitutto per tutto il personale dei Teatri, il quale rappresenta il cuore pulsante dell’Arte in tutte le sue forme e declinazioni”.