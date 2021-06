Il Centro Studi Danza sul palcoscenico del Civico per tre giorni di prove

La Spezia - Il Teatro Civico continua ad ospitare le associazioni culturali spezzine attive nei settori del teatro e della danza, che hanno aderito all’open call per svolgere attività di laboratorio e prove in uno spazio dedicato.



Nei giorni scorsi è toccato al Centro Studi Danza (tra i vincitori del Bando per la Danza) salire sul palco del teatro. Dopo la chiusura forzata per sette mesi è stato così possibile rivedere in presenza i diciannove allievi dei corsi Intermedio e Medio che attualmente sono il rinnovato 'Junior Golfo dei Poeti Danza', gruppo costituito come sempre dai migliori allievi in formazione che in futuro potrebbero approdare alla professione.



Con il nome di Junior il Gruppo CSD ha avuto il battesimo nel luglio 2017, ospite del Festival di Poesia e Letteratura Città di Sarzana in occasione del Premio 'Valore Donna' ricevuto da Loredana Rovagna per l'impegno profuso nella diffusione della cultura della Danza.



La coreografa spezzina ha così potuto ricreare lo spettacolo che in altra forma avrebbe dovuto andare in scena il 9,11,12 maggio 2020 nella stagione del Teatro Civico con il titolo 'Flussi, corpi e storie-un viaggio', progetto vincitore del Bando SIAE “Per chi crea” 3 per il settore formazione-danza, in collaborazione con Isa 1.



Per via delle restrizioni anti Covid lo spettacolo è stato annullato, ma il lavoro iniziato è stato tenacemente portato avanti con lo Junior da Loredana Rovagna che nei tre giorni di prove al Civico ha dato forma alla nuova creazione 'Corpi e storie: un viaggio lungo un anno'.



Il Centro Studi Danza della Spezia è una scuola di educazione e formazione ad indirizzo professionale con Presa d'Atto del Ministero della Pubblica Istruzione creata nel gennaio del 1977 e diretta da Loredana Rovagna, laureata Maestro di Danza all'Accademia Nazionale di Danza di Roma nel 1973 dopo il diploma magistrale. Dal gennaio 2022 saranno festeggiati i 45 anni di vita del CSD, che nel corso degli anni ha contribuito all'educazione del pubblico in collaborazione con le Istituzioni e alla formazione di danzatori professionisti attraverso produzioni di spettacoli, stages internazionali e nazionali, rassegne video e programmazioni di danza con il Teatro Civico, organizzando incontri con coreografi ed esperti.



Nei prossimi giorni saranno ospiti del Teatro Civico la Compagnia La Corte e il Circolo Studio Danza ‘82