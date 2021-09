I vecchi mobili diventano opere d'arte e invadono le vetrine

La Spezia - Partirà domani 9 settembre il progetto Mobili d'Artista Green. Un’iniziativa dedicata all’arte e all’artigianato che si svolgerà alla Spezia dal 9 al 30 settembre. Il progetto è patrocinato dal Comune della Spezia.

Si tratta di un particolare progetto green ideato dalla Falegnameria Fratelli Natale, ma realizzato con la società Liguria Vintage srls di Antonella Ratti e sostenuta da alcuni noti artisti, che con il loro estro ridaranno vita a mobili e oggetti considerati da buttare, ma che invece attraverso il restyling e un reale cambio d'uso, tornano a vivere diventando opere uniche da mostrare.

Il progetto prevede l’esposizione di opere firmate da artisti di fama nazionale, all’interno delle vetrine dei negozi più noti della città (circa 24) che saranno segnalate attraverso una mappa del percorso che indicherà dove saranno esposte le opere. Un suggestivo itinerario d’arte, utile a far conoscere la città, attraverso l’arte e l’artigianato che sarà capace di attrarre sia gli spezzini sia i molti turisti ospiti nella nostra città.



Molte le adesioni degli esercizi commerciali e location più istituzionali, che hanno apprezzato l’iniziativa. Le opere potranno essere riconosciute, attraverso il loro numero di identificativo, riportato nel cartellino esposto su ognuno di loro, con il profilo dell’artista che lo ha creato. Il valore aggiunto all’iniziativa sarà la possibilità di incontrare gli artisti che hanno realizzato le opere nelle varie location dando la possibilità ai cittadini di incontrarli e dialogare con loro, ma anche di degustare insieme un calice di vino di benvenuto o una tazzina di caffè con qualche biscotto, offerti dagli sponsor che sostengono, insieme al Comune che ha concesso il patrocinio, l’iniziativa. Si tratta di Crastan Caffè, Doro Supermercato Italianity, Federici Vini e Iozzelli Piscine ed Edilizia.



Oltre alle attività commerciali che hanno aderito al progetto - Abruzzese Abbigliamento, Bellacosa Profumeria, Baraldi riparazione orologi, Costi Elettrodomestici, Fiorini Pasticceria, Greco Gioielleria, Melley Scarpe, Mirabello Yolo bar, Venturini ottica, Bar Riccardo -, sono stati coinvolti altri soggetti più istituzionali per offrirem ai turisti e ai cittadini, un itinerario da seguire in città che partirà dalla stazione ferroviaria fino a piazza Europa. Tra questi: Hotel Firenze Continentale, Chiesa di Piazza Brin, Ammiragliato, Banca Intesa, Porto Lotti.





I personaggi coinvolti:



1. Besana Davide https://www.davidebesana.com/

2. Cori Elisabetta http://www.elisabettacori.it/

3. Luchesi Simone http://www.gdapress.it/it/index.php/53247/arte/texsture-di-simone-lucchesi-a-caste.html

4. Mauro Manco https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1038395278622&type=3

5. Megazzini Paolo WWW.PAOLOMEGAZZINI.COM

6. Donna Maddison

7. Nicola Perucca http://www.nicolaperucca.com/biografia.html

8. Gigi Roveda

9. Gusinu Giuseppe https://gusinugiuseppe.com/

10. Galimberti Olimpio

11. Tacchini Walter https://www.facebook.com/ArtistaWalterTacchini/

12. Yoshin Ogata http://www.yoshinogata.com/biography.php





Location

Un percorso d’Arte per conoscere la città



1. Albergo Firenze (Via Pietro Paleocapa, 7)

2. Costi (via Fiume 80) elettrodomestici

3. Chiesa Nostra Signora della Salute (Piazza Brin)

4. Davide Baraldi (via del Prione 182) restauro orologeria

5. Melley (piazza Cavour 55) calzature

6. Yolo longe bar Porto Mirabello

7. Ottica Venturini Porto Mirabello

8. Ideaeitalia architetti Porto Mirabello

9. Crastan Caffe via prione 4

10. Greco (via D. Chiodo 39) gioielleria

11. Ammiragliato MM (via D. Chiodo)

12. Yolo longe bar Porto Mirabello

13. Ricci (via D. Chiodo 107) libreria

14. Farmacia l’Aquila (via chiodo)

15. Banca Intesa S. Paolo ( via D. Chiodo 115)

16. Riccardo (via D. Chiodo 50 ) Gelateria

17. Bella Cosa (Piazza Verdi ) profumeria

18. Fiorini (piazza Verdi 25) Pasticceria

19. Abruzzese (Via Vittorio Veneto 35) abbigliamento donna

20. Abruzzese (via prione)

21. Chiesa Don Bosco (canaletto)

22. Porto Lotti

23. Crastan Caffe via Amelia 114 Romito Magra

24. Iozzelli Piscine ed edilizia Via del Cappelletto