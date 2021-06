I "sardi spezzini" hanno un nuovo presidente: è Saverio Coghe

La Spezia - Tempi di rinnovo delle cariche sociali al circolo "Grazia Deledda" della Spezia. Saverio Coghe è il nuovo presidente. Il cambio al vertice è scaturito all'unanimità nel corso delle elezioni dello scorso 29 maggio: il nuovo consiglio direttivo si è riunito quindi il 14 giugno per la nomina del presidente e il conferimento delle cariche sociali. Molti i volti nuovi del Consiglio Direttivo che si prepara ad affrontare il prossimo triennio. Nella nuova formazione il Presidente sarà affiancato da Aldo Sulas in qualità di Vice Presidente Vicario, Romina Erbi con l'incarico di Segretaria e Antonio Floris con la carica di Tesoriere. Completano la rosa del Consiglio Direttivo: Luciano Congiu, Rolando Giorgi, Giovanni Marcias, Daniele Murgia e Roberta Porceddu



È stato rinnovato anche il Collegio Revisore dei Conti che eserciterà le funzioni di controllo tramite il Presidente Simone Fiorentini e i revisori Sauro Carcangiu e Giorgio Scotto. Per il Collegio dei Probiviri è stato eletto Pietro Antonio Biddau che , nella veste di Presidente, si avvarrà dei probiviri Giovanni Vacca e Ferdinando Vannozzi. Sessantadue anni, ussanese, sottufficiale della Marina Militare in quiescenza, Saverio Coghe ha maturato una trentennale esperienza nel Servizio Logistico della Forza Armata: competenze che ha trasferito adesso nel mondo del volontariato.



Coghe ha ringraziato sentitamente il past President Pietro Pala, la Sua Vice Presidente Nina Meloni e tutto il Consiglio Direttivo uscente per la generosa dedizione e l’impegno profuso nella gestione dell'Associazione in un periodo delicato come questo pesantemente condizionato dal Covid-19. L'associazione è molto conosciutain città dove porta avanti da tanti anni numerose attività culturali e di socializzazione che mirano a mantenere vivo e rafforzare i valori culturali, storici, artistici, ambientali e folcloristici dell'isola.. Grazie agli eccellenti rapporti con le Istituzioni locali il circolo si è imposto come una preziosa forza sociale e una risorsa per promuovere la Sardegna nella sua pluralità storica, geografica e culturale.