I profumi di Madame Walberg al cinema all'aperto di Piazza Europa

La Spezia - Venerdì 2 Luglio alle ore 21.15 in Piazza Europa La Spezia, "I profumi di Madame Walberg" è un elogio delicato al profumo come strumento per evocare i ricordi più belli. Anne Walberg è famosa creatrice di profumi, che ha inventato, tra gli altri, il celebre J’adore di Dior. Il suo naso riconosce tutte le essenze e gli odori in circolazione e la sua fama la precede. Altezzosa e snob, non lascia trasparire emozioni, ma si percepisce che qualcosa di irrisolto nel suo passato l’ha resa la donna che è.Quando nella sua vita arriva Guillaume Fauve, un autista divorziato che sta provando a rigare dritto per ottenere la custodia di sua figlia, qualcosa cambia. Tra i due si instaura un rapporto conflittuale, apparentemente distruttivo ma in realtà terapeutico.Gregory Magne dirige una commedia delicata e ironica I protagonisti interpretati da Gregory Montel e Emmanuelle Devos sono perfetti nei rispettivi ruoli che rappresentano l’eterna rivalità tra il mondo snob e la genuinità della classe operaia. Lo scontro dà inizio a un'amicizia insolita che gradualmente raggiunge una sincera complicità. Il film sembra voler sottolineare come a volte nella vita alcuni imprevisti travestiti da sfortunati eventi, in realtà si rivelano l’esperienza utile a cambiare le cose e sbloccare un’esistenza in standby. I Profumi di Madame Walberg è una commedia raffinata che intrattiene, fa sorridere e spinge a riflettere con intelligenza sulla vita. Il pubblico presente riceverà in omaggio Acqua di Sestri Levante un profumo realizzato con antichi metodi di produzione manuali che non intaccano le proprietà naturali dei profumi, evitando componenti di sintesi, offerto dalla profumeria Camboni di Setri Levante.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.