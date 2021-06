I mazziniani spezzini: "Esponiamo il tricolore"

La Spezia - L' Associazione Mazziniana Italiana, Sezione "Maria Drago Mazzini" della Spezia, ricorda questa importante ricorrenza, che ha segnato un momento cruciale della nostra storia. Con la nascita della Repubblica, sancita dal Referendum Istituzionale del 2 giugno 1946, il popolo italiano, chiamato a pronunciarsi a suffragio universale maschile e femminile, poté prendere nelle sue mani il proprio destino ed esprimere liberamente la propria volontà. L'Assemblea costituente, eletta contestualmente, definì nella Carta Costituzionale i profili del nuovo stato democratico, secondo quei solenni principi fondamentali che ne permeano l'intera struttura e rappresentano, per ciascun Italiano, la "Stella polare" a cui rivolgere costantemente lo sguardo, per orientare scientemente il proprio cammino. Un commosso pensiero va a tutti coloro che nei Secoli hanno contribuito a scrivere le più luminose pagine della nostra storia, nel I come nel II Risorgimento, a Coloro che hanno lottato e sofferto, ai Martiri che hanno dato la vita, affinché l'Italia potesse costituirsi in " Nazione, Una, Indipendente, Libera, Repubblicana ".



"Appare significativo sottolineare inoltre come questo 75° Anniversario della Repubblica coincida, in particolare, con il primo Centenario del Milite Ignoto, simbolo di tutti i Caduti d'Italia, che celebreremo il prossimo IV Novembre. Tale circostanza offre a ciascuno di noi occasione propizia per riflettere sulle vicende del nostro popolo, soffermandosi sulle parole pronunciate lo scorso 31 ficembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale Messaggio rivolto agli Italiani, allorquando, citando le più importanti Ricorrenze del nuovo anno, le definì significativamente

"Tappe della nostrastoria, anniversari che raccontano il cammino che ci ha condotto ad un'unità che non è solo di territorio... Memoria e consapevolezza della nostra Identità Nazionale ci aiutano per costruire il futuro". Ed è per l'appunto in questa prospettiva che i Mazziniani della Spezia invitano tutti i Concittadini ad innalzare il Tricolore sui balconi delle loro case: un piccolo - grande gesto, per esprimere, attraverso l'esposizione del Vessillo Nazionale della Repubblica Italiana, il nostro Amore per la Patria, la riconoscenza per gli immensi sacrifici delle Generazioni che ci hanno preceduto e le più fervide speranze per il futuro che attende il nostro Paese.