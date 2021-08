I liceali intervistano i The Kolors e si godono il concerto assieme al preside

La Spezia - “Siete mai stati a un concerto? Sì? Ma ci siete mai stati con il vostro Preside? Noi sì, la sera di Ferragosto in Piazza Europa, per un’intervista a una band che di sicuro conoscete: i The Kolors”.

Questo è l’inizio del servizio che gli studenti del Liceo Classico L. Costa partecipanti al PON estivo “Redazione web” hanno realizzato in occasione del concerto del famoso gruppo capitanato da Stash. Un articolo e un video che raccontano i momenti salienti della serata ma, soprattutto, una lunga intervista che i The Kolors hanno concesso ai nostri giovani reporter. La band racconta l’esperienza di Amici, il talent show di Maria de Filippi che li ha fatti conoscere al grande pubblico, trasmette l’entusiasmo e la carica per la ripresa degli appuntamenti live che li porteranno in giro per l’Italia fino alla meta di settembre con il Cabriolet Panorama tour e introduce i progetti per il futuro. Non mancheranno i momenti personali, legati alla paternità del frontman del trio e il legame con il nostro territorio, la Liguria e le Cinque terre.



I contenuti sono disponibili sul blog “ERMES – Il messaggero del Costa” al seguente link:



https://ermesliceocosta.com/2021/08/17/i-the-kolors-a-la-spezia-piazza-europa-si-colora-di-emozioni/



Il Liceo Classico L. Costa ringrazia particolarmente il Comune della Spezia, La Spezia Container Terminal – Contship e la sensibilità dei The Kolors per aver concesso agli studenti questa emozionante e inedita esperienza.



Il PON estivo “Redazione web” é patrocinato dalla Provincia della Spezia e dal Comune della Spezia.