I See You, fuori il nuovo singolo di Shiva Bakta

La Spezia - Si chiama "I See You" ed è il nuovo singolo di Shiva Bakta. E' fuori (ascoltalo cliccando qui) da questa mattina in anteprima sul magazine di settore "Rumore" e come racconta Shiva Bakta “è una canzone d’amore in 6/4 con improvvise irruzioni di battute in 7/4, perché nel 2021 le canzoni d’amore hanno bisogno di altre unità di misura. Una canzone che potrebbe essere stata scritta nel 1978, suonata nel 1997, e mixata 10 giorni fa”. Il cantante e musicista spezzino trapiantato a Bologna, torna a produrre del materiale inedito, in attesa del prossimo album "6/4 of Love" in arrivo a fine anno per Noja Recordings. Shiva Bakta inizia a scrivere canzoni nel lontano 2007. Soltanto due anni dopo pubblica Shiva Bakta Homerec Album, disco non ufficiale che raccoglie 13 demo incisi – con mezzi di fortuna – registrati tra il 2008 e il 2009. Dopo il trasferimento a Milano trovano vita le 10 canzoni che costituiscono Third (2014), il suo primo album ufficiale registrato presso lo studio Hukapan (degli Elio e le Storie Tese). Dal 2015 collabora con il cantautore spezzino Matteo Fiorino: suona negli album Il Masochismo Provoca Dipendenza (2015) e Fosforo (2018) accompagnandolo dal vivo. Scrive musiche per vari cortometraggi e per il lungometraggio “La terra dei motori” di Pierluigi De Donno (2017, Sonne film, Doruntina), e lavora a un progetto strumentale elettronico di ninna nanne psichedeliche con EP Try to Stay Awake #1. Tra il 2017 e il 2020 lavora in totale solitudine al suo secondo album, Save Me, un’unica traccia di 40 minuti e 21 secondi tra psichedelia, elettronica, progressive anni ’70 letta con le lenti del 2020.