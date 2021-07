I 'Rumba de Bodas' live, suoni groovy a Pin

La Spezia - Dopo la riapertura dello scorso 15 luglio, PIN ha iniziato la sua fitta programmazione, fatta di musica live, djset, classica, laboratori per l’infanzia, e molto altro da scoprire nel corso della stagione. Un appuntamento per tutte le sere della settimana, diverso ogni giorno. Il calendario settimanale di PIN, aperto tutti i giorni alle 19 a mezzanotte dalla domenica al giovedì e fino alle 02 il venerdì e sabato, è consultabile sulle pagine social @pin_laspezia.



Mercoledì 28 luglio alle 21.30, arrivano dal loro tour francese a PIN La Spezia i Rumba de Bodas, con un concerto tra Afro, Latin e Funk in un mix di suoni groovy irresistibili. Nel 2008 otto giovani musicisti bolognesi decisero di intraprendere una nuova avventura musicale, che chiamarono Rumba de Bodas. Da allora hanno partecipato a numerosi festival internazionali, esibendosi al Boomtown Fair, al Fusion Festival, Edinburgh Jazzfestival, Cous Cous Festival, Irland Festival e il Montreux Jazzfestival. Dal 2013 al 2016 cantante della band è l'attrice e cantante Matilda De Angelis, recentemente protagonista, tra gli altri, della serie The Undoing e del Festival di Sanremo. Nel 2015 il progetto si arricchisce della presenza della cantante Italo-Ghanese Rachel Doe. La formazione attuale comprende Rachel Doe alla voce, Kim Gianesini al sax contralto, Mattia Franceschini alle tastiere e synth, Pietro Posani alle chitarre, Giacomo Vianello Vos al basso e Alessandro Orefice alla batteria. Ingresso libero fino al raggiungimento della massima capienza.