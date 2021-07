I Luoghi della Musica sono pronti per essere schiusi ad abitanti e turisti

La Spezia - La XXVII edizione del Festival provinciale “I Luoghi della Musica” 2021 prenderà il via giovedì 15 luglio a Follo nella Piazza del Comune e si concluderà domenica 22 agosto a Brugnato in Piazza Brosini. L’organizzazione del Festival è stata curata come sempre da quattro tra le più significative Associazioni Musicali della Provincia: l’Associazione Musicale “Il Pianoforte” nel ruolo di capofila, il Gruppo Strumentale Hyperion, l’Associazione “Amici della Musica” di Sarzana e la Società dei Concerti onlus della Spezia. Il Festival è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura. Il Festival comprenderà 15 spettacoli che si svolgeranno in 12 comuni della Provincia della Spezia (Arcola, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra e Sesta Godano).



Il cartellone de “I Luoghi della Musica” è ormai un punto di riferimento sia per la popolazione locale che per i flussi turistici e contiene, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi musicali: musica classica, lirica, etnica, jazz, tango, folk, musiche da film, pop, rock e canzone d'autore con lo scopo di portare in tutto il territorio, attraverso un unico progetto, la cultura musicale. L’obiettivo è quello di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza,

proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche quelli lontani dai tradizionali flussi turistici, creando un collegamento tra l’entroterra e la costa. Il Festival propone un vasto programma che si svolgerà in Piazze, Sagrati, Castelli, Giardini e Cortili di Palazzi storici e sarà realizzato in egual misura da artisti affermati a livello nazionale ed internazionale (come il pianista, compositore ed arrangiatore Stefano Nanni leader del Quintetto Cabiria, il flautista Giuseppe Nova, il soprano Sang Eun Kim, il violinista Luca Zanetti, la pianista Maddalena Murari, i Birkin Tree, il fisarmonicista Omar Francescato, l'arpista Elena Piva, l'attore Roberto Alinghieri, la splendida voce di Laura Torterolo con il gruppo di musica irlandese Birkin Tree, Eos Quartet, Greet Queen Rats) ed artisti del nostro territorio ligure con all’attivo un’intensa attività concertistica (l’Hyperion Ensemble, il Duo Gardel, l'Exclusive Saxophone Quartet, il Trio Italiano, i Baluba Shake, il Fabio Rinaudo Trio, la pianista ed arrangiatrice Gloria Clemente, il cantante e cornista Pietro Sinigaglia, il bassista Andrea Cozzani, il chitarrista Davide L'Abbate ed il

batterista Paolo Meneghini).



Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia virtuosa degli enti, privati e pubblici, che hanno sostenuto il Festival come la Fondazione Carispezia, l’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, i 12 Comuni della nostra Provincia con le loro Pro Loco. Il Festival ha inoltre il patrocinio della Provincia della Spezia. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito, salvo diverse indicazioni, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione. Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp) Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio Covid-19. Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito www.iluoghidellamusica.onweb.it