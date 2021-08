I Coma_Cose e le loro fiamme negli occhi fanno cantare Piazza Europa

La Spezia - Il loro brano sanremese "Fiamme negli occhi" è decisamente uno dei pezzi più passati nelle radio italiane, canticchiando da chiunque anche da chi non sapeva fino al successo dell'Ariston chi fossero i Coma_Cose. Che ieri sera hanno fatto il pienone in Piazza Europa con più di 600 spettatori, in prevalenza giovani, che non hanno voluto mancare alla tappa spezzina del “Nostralgia Tour”. Il duo formato da Fausto e California (al secolo Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano), coppia sul palco e nella vita, hanno proposto dal vivo anche gli altri brani del nuovo album “Nostralgia”, da “La canzone dei lupi” a “Mille tempeste”. E hanno chiuso in bellezza col pezzo che li ha lanciati nel firmamento del pop italiano, certificato Disco di Platino, e vera e propria colonna sonora dell'estate 2021. Il prossimo appuntamento con la musica dal vivo in Piazza Europa è per domenica 15, giorno di Ferragosto, quando alle 21.30 saliranno sul palco i The Kolors. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso il Botteghino del Teatro Civico, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12, oppure presso la biglietteria di Spezia Risorse (aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12). Info: tel. 0187-727521 – e-mail: info@teatrocivico.it