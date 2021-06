Humans of Cinque Terre si presenta ai... cinqueterrini

La Spezia - Avverrà lunedì 21 giugno, alle 19,15 presso il Castello di Riomaggiore la prima presentazione del volume "Humans of Cinque Terre", libro che raccoglie 50 interviste (+1) dai cinque villaggi della costa spezzina. Un lavoro di raccolta di testimonianze orali e visuali durato più di due anni, con il grande spartiacque della pandemia in mezzo. Dopo il grande successo della campagna di Kickstarter appena terminato, il libro sarà in vendita durante la presentazione, nella duplice veste in italiano e in inglese. "Abbiamo voluto raccontare le Cinque Terre per come sono. Il lavoro che abbiamo promosso è un gesto spontaneo, che ritrae persone spontanee. In due anni abbiamo raccolto 50 interviste, tutte con un'identità precisa. Il mio lavoro di intervistatore è stato minimale: le interviste più riuscite sono quelle in cui non ho davvero mai posto domande" - anticipa Filippo Lubrano -. tutto il discorso è in presa diretta, è un libro di virgolettati, da cui emergono le tradizioni di questo angolo unico di terra al mondo, in cui l'elemento antropico è in perfetto equilibrio con quello naturale. È un libro sulle persone, insomma, che parla però anche della natura, perché alle Cinque Terre è impossibile scindere gli abitanti dal loro territorio".



"Il lavoro fotografico rispecchia quello testuale, abbiamo privilegiato un tocco autentico, in medias res, dove l'intervento del fotografo sia minimale, e protagonista assoluta sia la genuinità della persona ritratta - spiega Luporini. Durante la presentazione sarà data voce agli umani delle Cinque Terre stessi, che leggeranno le proprie storie presenti nel libro. Humans of Cinque Terre è un progetto dell'associazione Mitilanti, che ne è anche editrice, ed è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Carispezia nell'ambito del bando "Cultura in Movimento". La direzione artistica del volume è a cura di Ape Consulting. L'evento di lunedì 21 giugno alle 19,15 al Castello di Riomaggiore è patrocinato dal Comune di Riomaggiore stesso.