Grande cinema all'aperto: torna Arena Piazza Europa

La Spezia - Parte martedì 15 giugno (ore 21.15) la 20esima edizione della rassegna estiva di cinema all'aperto, nella splendida cornice di Piazza Europa. Ancora una volta si punta su una programmazione di qualità: film d'autore, prime visioni, film per la famiglia ed eventi con lo scopo di dare nuovo volto e respiro all'offerta cinematografica della città.

Sono diverse infatti le iniziative, volte a coinvolgere tutte le fasce di pubblico: il cineautore, serate dedicate al cinema di qualità con gli ultimi successi di grandi autori internazionali, il cineclub, con film meno noti ma di grande valore culturale, le proposte per le famiglie, con i migliori film di animazione e per ragazzi, film in anteprima nazionale e il cinema italiano. Il tutto è stato possibile grazie al Comune della Spezia e a Fondazione Carispezia che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questo tradizionale appuntamento. La rassegna si divide in tre fasi. La prima si svolge dal 15 al 30 giugno; la seconda parte dal 1° al 13 luglio. Poi il Cinema darà spazio al Festival del Jazz, al teatro ed altri eventi dell'Estate Spezzina. In questo periodo il cinema Il Nuovo riapre i battenti in sala con la consueta programmazione, per poi ritornare in Arena Piazza Europa dal 19 agosto fino a metà settembre. Il totale è di 48 proiezioni.



Il programma



martedì 15 giugno

ESTATE '85 di Francois Ozon

Nell' estate 1985, in una cittadina balneare della Normandia, si ascoltano le cover di Rod Stewart di Sailing, si tengono le maniche arrotolate di camicie e magliette quasi fino alla spalla, capelli vaporosi e jeans ascellari ben stretti in vita. François Ozon racconta, con il travolgente entusiasmo, l'energia e l'emotività vibrante di un adolescente, la vacanza al mare di un ragazzo alle prese con il primo grande amore, fra la luce di Eric Rohmer, sguardi in macchina alla Truffaut e canzoni dei Cure.



mercoledì 16 Luglio

EXTRASLISCIO - PUNK DA BALERA di Elisabetta Sgarbi

Un evento che punta a riportare i fan in sala per cantare e ballare sulle note degli Extraliscio. Così, dopo il successo al 71° Festival di Sanremo, continua la missione di Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara di contaminare la tradizione con un mondo ricco di suoni e arrangiamenti, allo stesso tempo popolare e colto.



giovedi 17 giugno

NOMADLAND di Chloé Zhao

Premio Oscar 2021 come Miglior Film, diretto dalla cinese naturalizzata statunitense Chloé Zhao (Miglior Regia) è strepitoso! La fotografia è la vera trama, narrata lungo i solchi espressivi del volto intenso di una gigantesca Frances McDormand (Premio Oscar come Migliore Attrice).



da venerdì 18 a domenica 20 Giugno

THE FATHER NULLA È' COME SEMBRA di Florian Zeller

Arriva in Piazza Europa con la luccicanza dell'Oscar vinto da Anthony Hopkins – un Oscar per il Miglior Attore - un grande film. Stai lì a guardare ed è come se recitassi la tua parte. Partecipi alle scene proiettate e le completi in qualche modo.



lunedi 21 Giugno

LASSIE TORNA A CASA

Il celeberrimo collie torna sul grande schermo 80 anni dopo la prima apparizione. Un vero e proprio mito del passato, ed è anche lo stesso il romanzo di Eric Knight a cui è ispirato il brand. Questa nuova versione, ambientata nell'odierna Germania, propone una Lassie alle prese con un lungo viaggio per ritrovare l'amato padroncino in un incredibile viaggio.



martedi 22 giugno

IN THE MOOD FOR LOVE di Wong Kar-wai

Racconta l'amore, il suo sviluppo e la sua eterna illusione. Come solo lui è capace di fare. Una perla del cinema un film di rara bellezza ed eleganza una poesia fatasi film.



mercoledì 23 Giugno

RAFFAELLO IL GIOVANE PRODIGIO di Massimo Ferrari

Una celebrazione che si propone di festeggiare la ricorrenza legata all’urbinate, ripercorrendo arte e vicende umane, ma ancor più lasciando parlare la potenza di una pittura capace di attraversare i secoli e offrire emozioni e riflessioni inaspettate, soprattutto nei momenti più complessi della nostra storia.



giovedì 24 giugno

100% LUPO

Con le voci di Ninna, Matti e Captain Blazer.



dal venerdì 25 a domenica 27 Giugno

MALEDETTA PRIMAVERA di Elisa Amoruso

Un corpo a corpo gioioso e combattivo fra due donne in divenire. Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili. Buona la prova dei giovani attori.



lunedì 28 Giugno

HASTA LA VISTA di Geoffrey Enthoven

Acclamato come la sorpresa del Festival di Montreal, il film presentato in anteprima europea a Roma si ispira alla storia vera di Asta Philpot. Un tour alla scoperta dei vigneti spagnoli è il pretesto per tre amici, uniti dal loro handicap, di mettere su il folle progetto di andare a perdere la loro ingombrante verginità. Un road movie, che ha il sapore di una confessione liberatoria , che fa dell'ironia uno strumento di comprensione.



martedi 29 Giugno

IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice

Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D'Annunzio. Una parabola archetipica sul potere e la libertà di pensiero con evidenti ricadute sul presente.



mercoledi 30 Giugno

EVANGELION: DEATH (TRUE)2 / THE END OF EVANGELION

Per festeggiare la reunion dei seguaci della serie. distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione.



Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film/nome e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso il botteghino Urpin Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.