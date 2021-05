Gli studenti spezzini imparano a conoscere San Michele Arcangelo

La Spezia - Molte classi delle scuole primarie e secondarie spezzine stanno visitando in questi giorni la Chiesa di San Michele Arcangelo a Pegazzano, un gioiello della nostra città da restaurare e riportare all’antico splendore. Don Luca Pescatori, parroco di Pegazzano, Gino De Luca, presidente del Comitato "Salviamo la chiesa di San Michele vecchio" e Susanna Varese, insegnante e scrittrice che collabora con il Comitato, hanno guidato i ragazzi all’interno della chiesa raccontandone la storia, mostrando le parti restaurate e quelle ancora da valorizzare. Presidi e insegnanti avevano aderito al progetto didattico “Salviamo la chiesa di San Michele Arcangelo” votando a favore di questo bene nei Luoghi del Cuore Fai e contribuendo in maniera concreta al raggiungimento di un obiettivo straordinario: ottavo posto a livello nazionale su 39.500 luoghi segnalati. Il progetto mirato a sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto e alla valorizzazione dei beni storici, culturali e artistici presenti sul nostro territorio, aveva suscitato grande interesse e gli studenti ora sono felici e curiosi di fare, dopo l’approccio virtuale a causa delle normative covid, la conoscenza diretta della chiesa. Conoscere e apprezzare i beni culturali ed artistici del proprio territorio permette ai ragazzi di instaurare un forte legame e di provare un senso di appartenenza alla propria città, vissuta come un luogo da amare, valorizzare e rispettare.



Un ringraziamento alle classi dell’Isa2 che finora hanno visitato la chiesa e alla Dirigente Sandra Fabiani:

Classi I^ F I^G - II^ F II^ G della scuola media Fratelli Incerti di Fabiano Basso

Insegnanti: Paola di Capua, Carmen Busiello, Cristina Cecchi, Nunzia Scognamiglio, Stefania Ravaschieri, Patrizia Canessa, Daniela De Vergorio, Sarahi Saldana, Ebe Sacchi



Classe 3^ C Scuola primaria Don Mori 2 Giugno

Insegnanti: Emilia Fregoso, Laura Lupinacci, Francesca Garaventa, Claudia Giuliano, Maria Teresa Buongiardino