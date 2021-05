Giovedì riapre il Moderno con sei film, distanziamento e mascherine in sala

La Spezia - Dopo quattordici mesi di chiusura dovuti alla pandemia, giovedì 13 maggio riapre il Multisala Moderno di Sarzana. Saranno sei i film programmati dalla direzione. L’inizio degli spettacoli, causa il protrarsi del coprifuoco che scatta ancora alle 22, è programmato alle ore 17.30 e 19.30.

Fra i titoli in visione “Wonder Woman 1984”, “Rifkin’s festival” di Woody Allen poi il cartone “Tom & Jerry”, “Fino all’ultimo indizio” con Danzel Washington e, dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia ed aver conquistato tre Oscar, ecco “Nomadland”.

Per l’accesso degli spettatori la direzione ha dovuto seguire tutti i protocolli stabiliti dalle normative anti-Covid emanati dal Governo, con il giusto distanziamento interno alle sale (separazione minima di due poltrone tra ciascun spettatore eccezion fatta per i nuclei familiari e i conviventi).



Da sottolineare che gli spettori dovranno sempre indossare la mascherina anche durante la proiezione dei film. Si avvisa che è possibile pagare il biglietto, oltre che alla biglietteria del cinema, anche direttamente nel sito della Multisala Moderno (www.moderno.it)