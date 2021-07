Giochi di luci e colori in sette piazze cittadine: "La Spezia sempre più bella e attrattiva"

La Spezia - Sono in corso di installazione gli allestimenti aerei inseriti nel progetto 'Illumina una Piazza', iniziativa promossa dall’amministrazione Peracchini e realizzata dall’assessorato al commercio e al decoro della città coordinato dall’assessore Lorenzo Brogi. "Un progetto - spiega la nota del Comune - che vuole rendere La Spezia sempre più bella e attrattiva in vista anche dell’allentamento delle misure anti Covid che hanno consentito più libertà e di conseguenza una ripresa del turismo e del commercio. 'Illumina una Piazza' è un progetto che consiste nell’addobbare le piazze del centro storico con illuminazioni particolari e proiettori che creeranno un suggestivo effetto di luci sule facciate dei palazzi e sul selciato. Il tutto contribuirà a rendere la città più bella e di conseguenza accompagnare gli spezzini e i turisti durante il passeggio serale. Ma questo progetto vuole contribuire anche rilanciare i settori produttivi della città duramente colpiti dalle restrizioni imposte a contenimento della pandemia da Covid 19 durante le serate estive dei mesi di giugno luglio e agosto".



“Dopo il progetto della Spezia Città Fiorita, continuiamo a investire sul decoro della Spezia, illuminandola nelle notti estive e non soltanto durante il periodo natalizio – dichiara il Sindaco Peracchini – l’obiettivo non è solo quello di renderla più accogliente e vivace, ma anche di creare un’attrazione visiva sul centro storico, impreziosirlo con un’illuminazione dedicata. L’impegno è massimo per la ripartenza e per far vivere agli spezzini e ai turisti un’estate indimenticabile”.



“Una serie di videoproiettori abbelliranno con un gioco di luci e colori sette piazze cittadine regalando un effetto da cartolina che sarà sicuramente apprezzato dagli spezzini e dai turisti che ricominciano a frequentare la nostra città. Spiega l’Assessore al Commercio Lorenzo Brogi - Un'iniziativa che si aggiunge ad altre quali ad esempio 'La Spezia città fiorita', che si propone di rendere la città più bella ed accogliente e quindi anche di valorizzare le attività commerciali del centro storico.”



Le piazze che verranno illuminate sono Piazza Garibaldi, Piazza Ramiro Ginocchio, Slargo Torquato Cavallini, Piazza Bastione, Piazzetta Cafferata, Piazza Mentana, Piazza Verdi.