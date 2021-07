Gianni Miraglia e Geppi Cuscito in Skaletta con 'Traum out'

La Spezia - Venerdì 16 luglio appuntamento in Skaletta (Via Crispi 168 La Spezia) dalle 18.00 con Traum Out, con il performer, pittore e scrittore Gianni Miraglia, accompagnato ai rumori

dal musicista Geppi Cuscito (Casino Royale). Tra le esperienze a cui hanno dato vita, il duo per rumorismo e parole 'Dead Pertinis' o la loro ultima performance Instant Shaman, allo spazio arte ed esposizione di Lugano. Della performance in Skaletta rimarranno esposte e in vendita alcune riproduzioni delle immagini topiche che sanciranno il percorso Traum out.