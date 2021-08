Gianluca Guidi al Big Boss per una serata tributo a Frank Sinatra

La Spezia - Un grande evento musicale firmato Big Boss in collaborazione con associazione Fare Jazz. Il 28 agosto sarà ospite al locale della Pieve Gianluca Guidi, noto al grande pubblico per le sue doti di attore, regista e crooner. Figura poliedrica, figlio d’arte di Lauretta Masiero e Johnny Dorelli, Guidi sarà protagonista di un viaggio tra i migliori brani dello swing e del jazz immortalati da Frank Sinatra. Il primo incontro di Gianluca Guidi con "Blue Eyes" nasce da un baratto: l’album live del concerto al Madison Square Garden di New York del 1974 in cambio di un disco dei Ramones. Scatta da qui un vero e proprio amore nei confronti di “The Voice”, che manterrà negli anni a dispetto delle mode passeggere.



Ad accompagnare Guidi in questo tributo a Frank Sinatra ci saranno tre musicisti di grande spessore: il pianista campano Andrea Rea, che ha collaborato con Stefano Di Battista , Nicky Nicolai, Gegè Telesforo, Roberto Gatto e molti altri; al contrabbasso Paolo Benedettini, membro stabile del trio del compianto batterista Jimmy Cobb insieme al pianista Tadataka Unno, distintosi in collaborazioni con molti altri artisti tra cui Harold Mabern, Joe Magnarelli, Joe Farnsworth, Eric Reed, e per le tournée europee con Joe Farnsworth, Eric Alexander e David Hazeltine; all batteria Matteo Cidale, spezzino doc, e anche per lui non mancano le collaborazioni, come quelle con Scott Hamilton, Harry Allen, Flavio Boltro, Peppe Servillo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Cena +concerto :35€



Ore 20 cena



Ore 21.30 concerto



Per info e prenotazioni



0187/302686