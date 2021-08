Gabriele De Mori presenta "Liberi come sulla battigia"

La Spezia - Lunedì 9 agosto alle 18,30 presso il Nuovo Bar Khotee della Spezia, la Libreria LIBeRI TUTTI presenterà al pubblico il romanzo "Liberi come sulla battigia" (2021, Youcanprint), di Gabriele De Mori (La Spezia, 1969. Insegnante di Scienze Umane presso il Liceo Mazzini).

Sarà una chiacchierata con l'autore, affiancato dal collega Luca Dolfi, davanti ad un aperitivo, per fare conoscenza con i personaggi che animano le vicende del romanzo.

Carlo Voce, il protagonista, ha meno di quarantotto ore per prendere una decisione che potrebbe cambiargli la vita, ma si ritrova all'alba sbandato sulla battigia di una spiaggia all'ombra delle Apuane, senza ricordare come ci sia capitato. Ma poi gli torna alla mente l'immagine di una catasta di scatoloni pieni di pulsanti in plastica, siglati con la D di Delete...

A partire da quel momento si va ricostruendo il suo percorso: la traiettoria si intreccia con quella di una serie di personaggi, che a loro volta sopra ad una battigia, concreta o metaforica, stanno cercando un approdo per ritrovare un equilibrio perduto. Oppure un imbarco qualsiasi, per riportare al largo esistenze che, per bonaccia o per tempesta, si sono spiaggiate.

Quanto può essere libera una traiettoria, su una battigia?

In ogni caso non ti ci puoi fermare, mai. "...Altrimenti ti fanno fuori".