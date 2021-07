Fiera del turismo di Macao, il territorio spezzino collegato via web

La Spezia - L’associazione La Spezia Amici della Cina, presieduta da Wanli Zhou, ha partecipato la settimana scorsa alla IX edizione della Fiera del Turismo di Macao, che si è svolta dal 9 all’11 luglio. Grazie al collegamento web è stato possibile promuovere il territorio spezzino e le bellezze di tutta la provincia grazie a immagini e filmati che hanno riscontrato grande consenso da parte di tutti i partecipanti. Presenti i rappresentanti di 708 località per 418 operatori, di cui 106 presenti a Macao, 265 in Cina e 47 a livello internazionale. “Dopo alcuni anni in cui ho affiancato il comune della Spezia, nella promozione del turismo in Cina - commenta il presidente - quest’anno, strutturando la nostra attività grazie all’associazione, a cui hanno aderito oltre che insegnanti anche rappresentanti delle professioni e del mondo della cultura, siamo stati invitati a partecipare direttamente come operatori grazie alla consapevolezza che cultura e turismo sono il binomio giusto per il rilancio dell’economia non appena sarà arginato il Covid19. Grazie al Comune di Zhuhai Cina per avermi contattato".



Dopo un breve video in cui il sindaco Peracchini ha portato il saluto della città, ha preso la parola Zhou per indicare ai partecipanti il posizionamento geografico della Spezia e le strutture aeroportuali e autostradali utili a raggiungerla, dopo di che ha presentato le bellezze paesaggistiche, storiche e museali, la storia del Golfo dei Poeti, la vicinanza con le Cinque Terre, con la Lunigiana e Sarzana da dove passa la Via Francigena. Particolare interesse ha destato la condizione di qualità della vita offerta dal territorio ricco di cibo di qualità e di località amene come pure la possibilità di formazione musicale attraverso la presenza del Conservatorio Puccini.