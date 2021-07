Festival del Jazz, Peracchini: "Oltre 2500 presente per la prima settimana del Festival del Jazz"

La Spezia - La prima settimana della 53’ edizione del Festival Internazionale del Jazz Della Spezia si è conclusa ieri con il concerto esplosivo del Trio Bobo con Faso, Meyer e Menconi. Un vero e proprio show dove i tre musicisti hanno alternato momenti di grande musica a simpatiche e coinvolgenti gag con il pubblico presente. È stata una settima ricca di grandi protagonisti, da Peppe Servillo a Antonella Ruggiero, poi l'omaggio a Giorgio Gaslini, interpretato e suonato dal Jazz Ensemble diretto da Alessandro Fabbri con gli allievi del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. Un vera e propria settimana da record che ha registrato infatti oltre 2500 presenze con grande soddisfazione per il direttore artistico Lorenzo Cimino e per tutta l’organizzazione del Festival.



Il jazz in Piazza Europa riprenderà quindi domenica 25 Luglio con il sassofonista Mattia Cigalini e la Tigullio Big Band. "Oltre 2500 spettatori per la prima settimana del Festival del Jazz della Spezia - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – l’estate spezzina inizia con un grande entusiasmo per un Festival del Jazz che rimarrà nella storia. Questa deve essere l’estate della rinascita, della cultura, della partecipazione e della passione: sono certo che con la musica jazz, il teatro che inaugura questa sera e i grandi concerti, l’estate 2021 sarà contraddistinta per una qualità senza precedneti. Ringrazio il direttore artistico Cimino, tutto il personale del Teatro Civico e del settore della cultura e tutti gli operatori che hanno consentito il perfetto svolgimento delle serate, anche in termini di sicurezza".