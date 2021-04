Festa della Liberazione, il programma delle celebrazioni alla Spezia

La Spezia - Anche quest’anno a causa della situazione che il Paese sta vivendo per l’epidemia da Covid19, le commemorazioni legate al 25 aprile subiranno un cambiamento del loro cerimoniale come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevedono di limitare le cerimonie, se non inderogabili, al minimo indispensabile. “Per il secondo anno consecutivo, a causa dell’emergenza Covid-19, le celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, si terranno in forma rigorosamente ristretta in ottemperanza delle normative sanitarie – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini – Non si può nascondere che il vero senso degli appuntamenti civili come quello del 25 aprile si trovi nella partecipazione popolare, che costituisce un elemento imprescindibile per continuare ad essere una comunità coesa e per rinsaldare quei valori che devono costituire il nostro futuro: democrazia, uguaglianza, libertà. Rinunciare anche quest’anno all’incontro con la cittadinanza nei luoghi simbolo della storia della Spezia e d’Italia è ancora più faticoso, ma le istituzioni saranno tutte presenti per commemorare quegli italiani che hanno dato la loro vita per gli ideali inscritti nella nostra Costituzione e per ricordare anche tutti quei ragazzi che sono venuti in Italia da decine di migliaia di chilometri dando la vita per noi. Il rischio più grande è che il Covid-19 ci abitui all’assenza alle cerimonie pubbliche che sono la colonna vertebrale della democrazia italiana: le istituzioni, in questo, devono essere in prima linea per scongiuralo. L’augurio è che davvero questo possa essere l’ultimo anno delle celebrazioni ristrette, perché la memoria va tenuta costantemente allenata affinché non si ripetano le atrocità del passato.”



Di seguito il programma



Sabato 24 aprile

Inizio manifestazione alle 10 in Piazza Concordia, alla presenze delle autorità e delle associazioni interessate, deposizione Corona presso Monumento ai Caduti Migliarinesi nella lotta di liberazione al nazifascismo. A seguire deposizione di Corona all’interno del parco XXV aprile presso il Monumento ai Caduti di Cefalonia, Corfù e Isole del mar Egeo. A seguire deposizione di Corona sempre all’interno del parco XXV aprile presso il Monumento “Fischia il vento”.



25 Aprile, Domenica, 76° anniversario della Liberazione

Ore 10 deposizione Corone al Monumento “Vittoria Alata” ai caduti di tutte le guerre presso il Piazzale del Marinaio. Parteciperanno il Prefetto Maria Luisa Inversini, il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, S.E. il Vescovo Diocesano Luigi Ernesto Palletti, Il co-presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza Giorgio Pagano unitamente al segretario Manlio Castellini, I gonfaloni di Provincia e Comune della Spezia ed il Labaro del C.P.U.R. A seguire deposizione Corone al Monumento alla Resistenza presso i giardini pubblici.