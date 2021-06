Eventi e concerti in Piazza Europa, tutte le info sui biglietti

La Spezia - I biglietti per il Festival Internazionale del Jazz, la rassegna teatrale La Spezia Estate Festival e i concerti di Massimo Ranieri, Nek e Coma_Cose saranno disponibili a partire da lunedì 21 giugno 2021 presso il botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

La prenotazione dei posti è obbligatoria e nominale per tutti gli spettacoli, compresi quelli ad ingresso gratuito. Questi gli orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30-12.00, il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19.

L’acquisto dei biglietti deve essere effettuato tramite modalità di pagamento elettronico.



Riguardo al Festival del jazz, gli ingressi sono gratuiti fatta eccezione per i concerti di Stefano Bollani, Bill Frisell e Paolo Fresu:



- Stefano Bollani (martedì 27 luglio): intero € 25



- Bill Frisell (mercoledì 28 luglio): intero € 15



- Paolo Fresu (giovedì 29 luglio): intero € 15



Sono previste riduzioni per Cral, studenti e ragazzi. E’ inoltre possibile acquistare il pacchetto dei 3 concerti a pagamento al costo di 40 euro.

Gli spettacoli a pagamento della rassegna La Spezia Estate Festival sono:



- Sergio Rubini (martedì 20 luglio): intero € 12

- Edoardo Leo (venerdì 23 luglio): intero € 18 + pv € 2



- Alessio Boni/Omar Pedrini: intero € 12

- Lino Guanciale: intero € 12

- Paolo Rossi: intero € 12







Sono previste riduzioni per Cral, studenti e ragazzi. Il pacchetto degli spettacoli di Rubini, Boni/Pedrini, Guanciale e Rossi costa 36 euro.



Tutti i biglietti degli spettacoli a pagamento del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, della rassegna La Spezia Estate Festival e del concerto di Massimo Ranieri saranno in vendita dal 21 giugno anche sulla piattaforma Vivaticket.



www.vivaticket.it







Questi infine i prezzi dei biglietti per i concerti di Massimo Ranieri, Nek e Coma_Cose:



- Massimo Ranieri (lunedì 2 agosto): Intero € 25;



- NEK (giovedì 5 agosto): € 25 + pv;



- Coma_Cose (domenica 8 agosto): 1 settore : € 25 + pv; 2 settore: € 20 + pv







I biglietti per i concerti di Nek e dei Coma_Cose sono in vendita anche su Ticket One



NEK



https://www.ticketone.it/event/nek-live-acustico-2021-la-spezia-13822411/



COMA_COSE



https://www.ticketone.it/event/coma-cose-la-spezia-13822412/



Info: tel. 0187-727521

Email: info@teatrocivico.it