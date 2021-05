Eventi di fine anno al classico "Costa"

La Spezia - Sta per concludersi l'anno scolastico, un anno difficile per la Scuola Italiana, soprattutto per le scuole Superiori. "Il LIceo “Costa”, nonostante le difficoltà operative legate ai lunghi periodi di DAD, ha cercato di mantenere vivo il legame umano, relazionale ed esperienziale oltre che didattico tra gli allievi e la scuola, tenendo attive anche quelle attività extracurricolari che sembravano meno realizzabili e fruibili on line. E ci è riuscito con un discreto risultato. Nel corso dell’anno scolastico abbiamo mantenuto appuntamenti culturali e ricreativi legati al mondo della classicità, come “Libriamoci a scuola”, evento MIUR di invito alla lettura del libro; La Settimana della cultura classica, che ha visto tre conferenze frequentatissime sui Social; Il Concerto di Natale.



Abbiamo ancora mantenuto, per il fine anno, due eventi tradizionali del liceo “Costa”:



· La preparazione di performance lezioni di argomento classico scientifico linguistico e letterario; coreografie di danza; letture poetiche; performance musicali e di canto per la “Notte nazionale del Liceo Classico” VII edizione, l’ormai noto format nazionale, patrocinato Rai Cultura e MIUR, che si realizzerà straordinariamente in una maratona Facebook e Youtube dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del 28 maggio 2021, dal titolo “Vicini…anche se lontani”



La programmazione oraria delle performance sarà segnalata pochi giorni prima così da facilitare i collegamenti alle performance che interessano



· Il corso di laboratorio teatrale per la rappresentazione di “Casina” di Plauto . Dopo uno stremante laboratorio on-line, grazie alla gentile concessione del Sindaco della Spezia, che ci ha consentito di svolgere in quella sede le tanto agognate prove in presenza ed infine la registrazione Streaming che verrà trasmessa il 28 maggio alle ore 21 in diretta Facebook.



Ricordiamo che sui canali social del Liceo gli eventi sopracitati pregressi come quelli in calendario del 28 maggio sono e saranno rivedibili per il pubblico ed anche per i docenti di scuola media che fossero interessati a “utilizzarle” a scopo ludico o di riflessione ed informazione sulle attività del nostro Liceo".