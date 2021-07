Estate spezzina, prenotazioni on line e ritiro biglietti per gli eventi gratuiti

La Spezia - Il Comune della Spezia ricorda che per tutti gli eventi ad ingresso gratuito dell’Estate Spezzina (Festival Internazionale del Jazz e La Spezia Estate Festival) le prenotazioni on line dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno di svolgimento dello spettacolo stesso. Occorre scrivere a info@teatrocivico.it e indicare - oltre al proprio nome, cognome e recapito telefonico – anche gli eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si effettua la prenotazione.



Si ricorda infine che il ritiro dei biglietti prenotati per gli eventi gratuiti dovrà essere effettuato tassativamente entro e non oltre le ore 21 della sera di svolgimento dello spettacolo, presso la postazione allestita in piazza Europa di fronte all’ingresso del Comune. In caso di mancato ritiro i biglietti saranno rimessi in distribuzione.



L’apertura dell’area spettacolo avverrà a partire dalle ore 20.30; si consiglia di presentarsi per tempo, al fine di garantire un accesso ordinato all’area.



Per informazioni: tel. 0187-727521