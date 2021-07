Estate spezzina, orario aggiornato delle biglietterie e modalità di accesso all’area spettacoli

La Spezia - Il Comune della Spezia comunica che i biglietti per il 53° Festival Internazionale del Jazz, la rassegna teatrale La Spezia Estate Festival, i concerti di Massimo Ranieri, Nek, Coma_Cose e Stato Sociale sono disponibili in due modalità:



- presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino), in questi orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12; il mercoledì pomeriggio anche dalle 16 alle 19 soltanto fino a oggi, mercoledì 7 luglio. A partire dalla prossima settimana terminerà infatti l’orario pomeridiano del Botteghino – restando in vigore quello consueto dalle 8.30 alle 12 - e nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa. Si precisa che la bigliettazione sarà svolta in orario serale soltanto per lo spettacolo in calendario la sera stessa;



- presso la biglietteria di Spezia Risorse, in Via Pascoli n. 64, in questi orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13, il sabato dalle ore 9 alle ore 12



Si ricorda che l’acquisto dei biglietti deve essere effettuato tramite modalità di pagamento elettronico.



La prenotazione dei posti è obbligatoria e nominale per tutti gli spettacoli, compresi quelli ad ingresso gratuito. Soltanto per le serate ad ingresso gratuito è possibile effettuare la prenotazione anche per e-mail scrivendo a info@teatrocivico.it e indicare - oltre al proprio nome, cognome e recapito telefonico – anche gli eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si effettua la prenotazione.



Per informazioni: tel. 0187-727521





MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AREA SPETTACOLI DI PIAZZA EUROPA



In base alle normative vigenti di contenimento del Covid -19 si ricorda che è possibile assistere agli spettacoli soltanto in posti a sedere, numerati, preassegnati e distanziati. L’ingresso all’area sarà da Piazza Europa lato Comune.



Gli spettatori dovranno accedere in modo ordinato all’area, evitando assembramenti e mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per le persone non soggette al distanziamento.



Tutti gli spettatori dovranno indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto assegnato (per i bambini valgono le norme generali).



All’ingresso, oltre al controllo dei biglietti, sarà rilevata la temperatura corporea con termo scanner. L’accesso verrà impedito in caso di temperatura superiore a 37,5 ° C



Il personale addetto all’area degli spettacoli sarà a disposizione per indicare al pubblico il percorso corretto in entrata e in uscita e per l’accesso al posto assegnato, oltreché ai servizi igienici.



Si ricorda che, una volta raggiunto il posto assegnato, agli spettatori è consentito non utilizzare la mascherina (che dovrà in ogni caso essere indossata nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale). Il personale addetto all’area degli spettacoli provvederà costantemente a vigilare sul rispetto delle condizioni di sicurezza minime. In particolare, potrà intervenire in caso di comportamenti quali: mancato rispetto del distanziamento interpersonale, uso non conforme della mascherina, spostamento dai posti assegnati.



Ai portatori di disabilità motorie e ai loro accompagnatori sono dedicati spazi e postazioni specifiche nel rispetto del distanziamento sociale.



L’accesso ai servizi igienici dovrà avvenire in maniera ordinata e disciplinata, evitando assembramenti.



E’ fatto divieto di consumare cibo e bevande all’interno dell’area spettacoli.



E’ assolutamente vietato fotografare ed effettuare audio e video degli spettacoli.