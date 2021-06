Estate spezzina, al via la vendita dei biglietti

La Spezia - Il Comune della Spezia comunica che sono disponibili a partire da oggi i biglietti per il Festival Internazionale del Jazz, la rassegna teatrale La Spezia Estate Festival e i concerti di Massimo Ranieri, Nek e Coma_Cose presso il botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

Questi gli orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30-12.00, il mercoledì anche dalle ore 16 alle ore 19. Si ricorda che l’acquisto dei biglietti deve essere effettuato tramite modalità di pagamento elettronico.

Si comunica inoltre che a partire da domani, martedì 22 giugno, sarà aperta anche la biglietteria di Spezia Risorse in via Pascoli con questi orari: dal lunedì al venerdì 8.30/13 e 14.30/16, il sabato dalle 9 alle 12.

La prenotazione dei posti è obbligatoria e nominale per tutti gli spettacoli, compresi quelli ad ingresso gratuito. Soltanto per le serate ad ingresso gratuito è possibile effettuare la prenotazione anche per e-mail scrivendo a info@teatrocivico.it: per gli spettacoli di interesse è necessario indicare nome, cognome, recapito telefonico e numero dei biglietti da prenotare.

Info: tel. 0187-727521