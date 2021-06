Estate spezzina 2021, biglietti disponibili da lunedì

La Spezia - Il Comune della Spezia informa che i biglietti per il Festival Internazionale del Jazz, la rassegna teatrale La Spezia Estate Festival e i concerti di Massimo Ranieri, Nek e Coma_Cose saranno disponibili a partire da lunedì 21 giugno 2021 presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino). La prenotazione dei posti è obbligatoria e nominale per tutti gli spettacoli, compresi quelli ad ingresso gratuito. Questi gli orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30-12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19. L’acquisto dei biglietti deve essere effettuato tramite modalità di pagamento elettronico. Riguardo al Festival del jazz, gli ingressi sono gratuiti fatta eccezione per i concerti di Stefano Bollani, Bill Frisell e Paolo Fresu:



- Stefano Bollani (martedì 27 luglio): intero € 25

- Bill Frisell (mercoledì 28 luglio): intero € 15

- Paolo Fresu (giovedì 29 luglio): intero € 15



Sono previste riduzioni per Cral, studenti e ragazzi. Info: tel. 0187-727521, email: info@teatrocivico.it



E’ inoltre possibile acquistare il pacchetto dei 3 concerti a pagamento al costo di 40 euro. Gli spettacoli a pagamento della rassegna La Spezia Estate Festival sono:



- Sergio Rubini (martedì 20 luglio): intero € 12

- Edoardo Leo (venerdì 23 luglio): intero € 18 + pv € 2

- Alessio Boni/Omar Pedrini: intero € 12

- Lino Guanciale: intero € 12

- Paolo Rossi: intero € 12



Sono previste riduzioni per Cral, studenti e ragazzi. Il pacchetto degli spettacoli di Rubini, Boni/Pedrini, Guanciale e Rossi costa 36 euro. Tutti i biglietti degli spettacoli a pagamento del Festival Internazionale del Jazz della Spezia, della rassegna La Spezia Estate Festival e del concerto di Massimo Ranieri saranno in vendita dal 21 giugno anche sulla piattaforma Vivaticket. www.vivaticket.it. Questi infine i prezzi dei biglietti per i concerti di Massimo Ranieri, Nek e Coma_Cose:



- Massimo Ranieri (lunedì 2 agosto): Intero € 25;

- NEK (giovedì 5 agosto): € 25 + pv;

- Coma_Cose (domenica 8 agosto): 1 settore : € 25 + pv; 2 settore: € 20 + pv



I biglietti per i concerti di Nek e dei Coma_Cose sono in vendita anche su Ticket One



NEK

https://www.ticketone.it/event/nek-live-acustico-2021-la-spezia-13822411/



COMA_COSE

https://www.ticketone.it/event/coma-cose-la-spezia-13822412/