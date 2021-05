Ennio Marchetto al Civico, gli orari di apertura delle biglietterie

La Spezia - Il Teatro Civico comunica che la bigliettazione dello spettacolo “The Living Paper Cartoon”, in programma sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 alle ore 20.30, prosegue con questi orari presso il Botteghino all’Urban Center (ingresso da via Carpenino): venerdì 28 maggio dalle 8.30 alle 12; sabato 29 maggio dalle 8.30 alle 12 e a partire dalle 18.30; domenica 30 maggio a partire dalle 18.30. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. In entrambe le serate di spettacolo il pubblico potrà accedere alla sala a partire dalle ore 19.45. Info: tel. 0187-727521 – info@teatrocivico.it