Ecco il VideoPaleofestival, di necessità virtù

La Spezia - Il Paleofestival, il Festival dell’Archeologia sperimentale divulgativa sul Mondo Antico, è giunto alla sedicesima edizione. Anche quest’anno, considerato il momento particolare che stiamo vivendo, l’amministrazione comunale ha scelto di offrire al pubblico affezionato, e non solo, una versione digitale, lanciando il VideoPaleofestival. "Il Paleofestival è uno degli eventi culturali a cui la cittadinanza è più affezionata - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - giunto ormai alla sedicesima edizione, per il secondo anno, e speriamo l'ultimo, a causa del Covid-19, il Paleofestival si trasferisce online con video appositamente dedicati. Il Festival dell'Archeologia non si ferma, si trasferisce soltanto in modalità digitale, nella speranza che la fruizione dei video possa incuriosire gli spezzini e non solo per venire in visita al Castello nelle prossime giornate: ricordo, infatti, che tutti i nostri musei sono aperti e pronti a accogliere la cittadinanza e i turisti."



Il Museo del Castello di San Giorgio proporrà per i due pomeriggi di sabato 29 e domenica 30 maggio un ricco programma di video girati appositamente per l’occasione dagli operatori di archeologia sperimentale che collaborano da anni con il museo. Alcuni amici dei parchi archeologici e ricercatori universitari che vivono lontano dalla Spezia manderanno invece dei loro contributi originali su esperienze, ricerche e attività didattiche che hanno realizzato in quest’anno di pandemia. In questo modo si vuole dare la possibilità a chi già conosce il Paleofestival e lo ama da molti anni di partecipare come ogni anno e a chi non lo ha mai seguito, l’opportunità di immergersi per la prima volta nella magica e coinvolgente atmosfera direttamente da casa. Cominciate a seguire sulla pagina FB del Museo del Castello i primi post con le anticipazioni degli argomenti trattati e i fuoriscena delle riprese effettuate: MuseoCastelloSanGiorgio