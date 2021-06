E alla fine tornò il "Cinema sotto le stelle" di Piazza Europa

La Spezia - Dopo la riapertura delle sale torna con il "Cinema sotto le stelle" firmato Associazione Film Club Pietro Germi. Anche quest'anno sarà la grande Piazza Europa a partire dal 15 giugno ad ospitare la rassegna che ha trovato il supporto del Comune della Spezia e di Fondazione Carispezia. Così l'Associazione Film Club Pietro Germi ha potuto investire tempo, energie e risorse tecniche a beneficio di un progetto che non è solo un evento culturale o una rassegna cinematografica, ma un servizio sociale per la città, per tutti coloro che la vivono e la attraversano. Altro obiettivo è quello di entrare in relazione con qualunque tipologia di pubblico di ogni età e provenienza, cinefili e non, permettendogli di "viaggiare" in arena con una proposta di 48 serate che possano soddisfare gli spettatori e le spettatrici a 360 gradi.



Il programma si divide in tre parti la prima che dal 15 al 30 giugno, poi dal 1° al 13 e infine dal 19 fino a metà settembre. Inaugurazione in Piazza Europa martedì 15 alle ore 21.15, con una grande prima in contemporanea nazionale: Estate '85 di Francois Ozon. Dietro l'aria spensierata del teen movie, il racconto vertiginoso delle origini e del potere del cinema. Si prosegue martedì 16 con l'anteprima nazionale di Extraliscio Punk da Balera di Elisabetta Sgarbi. Un film arioso e benevolo che va oltre l'omaggio e diventa racconto romantico di una 'musica semplice'. Giovedì 17 giugno è la volta a grande richiesta del film vincitore di sei premi Oscar Nomadland. Altra grande prima attesissima che viene proposta da venerdì 18 a domenica 20 sarà "The father: nulla è come sembra" con il vincitore Premio Oscar Antony Hopkins. Lunedì 21 giugno la grande avventura arriva in Piazza Europa con La vita straordinaria di David Copperfield. Un adattamento audace che incanta, avvince e sorprende con una traiettoria di montagne russe emozionali. Martedì 22 giugno un capolavoro della storia del cinema in una versione restaurata 4K, In the mood for love, l'amore come non lo si era mai visto raccontare. Mercoledì 23 la grande arte sbarca in Piazza Europa con un evento in contemporanea nazionale Raffaello, il giovane prodigio, una celebrazione che si propone di festeggiare la ricorrenza legata all'urbinate, ripercorrendo arte e vicende umane, ma ancor più lasciando parlare la potenza di una pittura capace di attraversare i secoli e offrire emozioni e riflessioni inaspettate, soprattutto nei momenti più complessi della nostra storia. Giovedì 24, spazio alle famiglie e ai bambini con il film di animazione 100% LUPO con le voci di Ninna, Matti e Captain Blazer. Dal venerdi 25 a domenica 27 altra grande prima visione con Micaela Ramazzotti che interpreta Laura in Maledetta primavera, un corpo a corpo gioioso e combattivo fra due donne in divenire. Un film pieno di aria e di luce sotteso da ombre e paure inconfessabili. Buona la prova dei giovani attori. Lunedi 28 giugno un'altra anteprima con il divertente e sorprendente Hasta la vista, acclamato come la sorpresa del Festival di Montreal presentato in anteprima europea a Roma si ispira ad una storia vera. Un tour alla scoperta dei vigneti spagnoli è il pretesto per tre amici, di realizzare il folle progetto di andare a perdere la loro ingombrante verginità. Un road movie. che ha il sapore di una confessione liberatoria, che fa dell'ironia uno strumento di comprensione. Martedi 29 giugno Il cattivo poeta dove Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D'Annunzio per una parabola archetipica sul potere e la libertà di pensiero con evidenti ricadute sul presente. Il programma si chiude mercoledi 30 con un evento in collaborazione con Lucca Comics, l'appuntamento più atteso dei fan degli Anime, un culi dell'animazione giapponese Evangelion: Death (True)2” e “The End of Evangelion”per festeggiare la reunion dei seguaci della serie. Distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.



Presto verrà reso noto il programma di luglio ma intanto è bene sapere che per prenotazioni e acquisti dei biglietti è possibile effettuarli direttamente tramite il sito nuovoastoriaganbaidielnemait previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso il botteghino Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.



C.Alf.