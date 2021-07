Due spezzini al concorso canoro di Arenzano: Eleonora Viaggi e Gabriele Moretti

La Spezia - E’ tutto pronto per il Concorso Canoro di Arenzano “Un mare di stelle”, la kermesse organizzata da ACM - Associazione Cultura e Musica con il patrocinio del Comune di Arenzano (GE). Il Concorso torna a Villa Figoli il 17 luglio nel rispetto dell’emergenza sanitaria. Ed è per questo che l’evento ha una valenza più importante, perché vuole stare vicino agli artisti, ai musicisti, supportare gli emergenti e i cantautori grazie ad una band e un’Orchestra dal vivo.



Due le categorie che si esibiranno, “Autori - Inediti” e “Interpreti – Cover” , che verranno valutati da una giuria tecnica formata da giornalisti, scrittori, direttori artistici, cantautori, musicisti. Quest’anno gli spezzini tornano a “Un mare di stelle”: si tratta di Gabriele “Il Moro” Moretti di Arcola e di Eleonora Viaggi di Sarzana in gara nella categoria “Interpreti”. “Il Moro” è amante dello stare con la gente ed infatti il suo obiettivo è riuscire ad intrattenerla. Ha trovato nella musica il modo migliore per farlo, prima suonando la chitarra e dopo anche cantando. Adesso sente la necessità di mettersi alla prova in festival e concorsi e sul palco del Concorso Canoro di Arenzano reinterpreterà “Amore che vieni, amore che vai” dell’indimenticato Fabrizio De Andrè. Eleonora invece, si esibirà con la cover “Dancing with the devil” di Demi Lovato. Eleonora ha iniziato a studiare canto ad 8 anni, diplomandosi al Liceo Musicale “Vincenzo Cardarelli” di La Spezia, in canto e pianoforte. Ha vinto il Concorso Macchia di Cappelletto nel 2014 ed è stata finalista alle edizioni del 2015 e 2016 di “Una canzone dal cuore” ad Asti. Per Liguria Selection ha vinto il Premio della Critica, mentre al Fantastico Festival ha vinto il Premio Giuria Popolare. Ha pubblicato il suo primo singolo nel gennaio 2019 dal titolo “Rachel” e il primo Ep composto da tre brani nel settembre dello stesso anno. L’ultimo singolo è uscito lo scorso marzo, dal titolo “Dirupo”. Ad oggi fa parte della band Oneiron.