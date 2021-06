Due serate di musica in ricordo di Andrea 'Franz' Franceschini

La Spezia - Lo scorso settembre se ne andava prematuramente Andrea 'Franz' Franceschini, co-fondatore, chitarrista e cantante dei Tullamores, con i quali ha portato nella sua Spezia e in giro per l'Italia le sonorità e la cultura irlandesi. Venerdì 9 e sabato 10 luglio la Skaletta, dove tante volte aveva suonato, gli dedica una doppia serata, naturalmente in musica. "La sua assenza - spiegano dal locale di Via Crispi - ha creato un vuoto incolmabile in chi ha avuto l’onore e la fortuna di conoscerlo. Lo ricorderemo tutti insieme facendo quello che lui amava fare: suonare. Ci sembra il modo migliore per rendere omaggio a una persona che ha dato moltissimo a chi l’ha conosciuto".

Venerdì 9 luglio, a partire dalle 18.00, si avvicenderanno sul palco Black Days, Massimiliano Larocca, Stefano Zappelli e Luca Borghetti. Sabato 10 sarà invece il turno di Matteo Cremolini, Marco Rege dei Tullamores, Gastone e Claudio Alcara. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci (costo tessera 8 euro), prenotazione consigliata via WhatsApp al 329 92 70 244.