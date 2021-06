Doppio appuntamento letterario con la libreria Liberi Tutti

La Spezia - La libreria Liberi Tutti di Via Tommaseo organizza due incontri letterari nel corso del prossimo fine settimana.

Venerdì 18 giugno alle 18.30 presso il De Terminal (banchina Thaon di Ravel) spettacolo/presentazione del libro Giocare col fuoco di Marco Ballestracci (Mattioli 1885).

Nel gennaio del 1944 inizia il nuovo campionato di calcio, che si svolge attraverso tornei di zona, perdendo partecipanti mano a mano che il fronte si sposta verso nord. I Vigili del fuoco della Spezia arruolano gran parte dei giocatori dello Spezia Calcio e intraprendono la competizione. Una storia rocambolesca, che emerge da un Nord Italia devastato dai bombardamenti e si conclude all’Arena di Milano con un indiscutibile risultato: i Vigili del Fuoco della Spezia battono il Torino per 2 a 1. Un epilogo che cerca ancora oggi giustizia.



Sabato 19 giugno alle 18.30 presso il Circolo Arci Canaletto (via Giovanni Bosco 2) presentazione del libro A Venezia di Graziano Graziani (Giulio Perrone editore).

Immersa in una nebbia che racchiude fantasmi e dèi acquatici del tempo, oppure nella luce abbagliante che si riflette sull’acqua, Venezia ha mille volti e tutti arcinoti: città dell’amore, del turismo sfrenato, del Carnevale. Per conoscere un’altra Venezia, allora, occorre osservarla attraverso le crepe della sua immagine da cartolina e lasciarsi guidare da chi è in grado di vedere l’invisibile. Come i poeti. Graziano Graziani segue, letteralmente, le orme degli autori che hanno amato Venezia, cercando i loro luoghi d’elezione e le tracce invisibili del loro passaggio. Partendo dai più conosciuti come Iosif Brodskij ed Ezra Pound, passando per i contemporanei come Yang Lian o Ngugi wa Thiong’o, si parte per un giro del mondo tra autori russi, cinesi, nigeriani, statunitensi, che approda fino in Sud America con Borges e Bolaño. Senza scordarsi di fare tappa tra i poeti di casa e le loro sonorità legate alla lingua che si parla tra le calli, come Francesco Giusti e Aldo Vianello. Una Venezia spesso invernale, provinciale, a volte vuota, che rovescia l’immagine dei souvenir e del lusso esclusivo, per parlare di esuli e di lotta, inclusa quella ingaggiata da chi vive la città e non vuole lasciarla morire.



Per la prenotazione rivolgersi alla libreria:

- gaia-fabbri@libero.it

- 0187 020576