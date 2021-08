Doppio appuntamento con l'Associazione Mediterraneo

La Spezia - L'associazione Mediterraneo organizza un doppio appuntamento per presentare due libri, mercoledì 11 a Castelnuovo Magra e il 12 agosto a Pontremoli.



Mercoledì 11 agosto alle 18 in Piazza Querciola a Castelnuovo Magra presentazione dei due volumi dedicati al Sessantotto spezzino: "Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia". Presentano Archivi della resistenza e ANPI Castelnuovo Magra, intervengono gli autori dei volumi Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello e l’Assessora alla Cultura del Comune di Castelnuovo Magra Katia Cecchinelli. L'evento è organizzato dall'Associazione culturale Mediterraneo, ANPI Castelnuovo, Archivi della Resistenza, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Ci sarà la possibilità di rinnovare la tessera ANPI 2021.



Giovedì 12 agosto a Pontremoli alle 17 presso i Giardini della passeggiata Laura Seghettini (in caso di pioggia nelle Stanze del teatro), dove si terrà l'evento: "Racconti per non dimenticare. Genova vent'anni dopo". Interviene Tommaso Fattori, ex consigliere regionale e allora membro del Genoa Social Forum. All'interno della iniziativa ci sarà la presentazione del libro "La rivoluzione non è che un sentimento. Venti interviste a vent'anni dal G8 di Genova" (Edizioni ETS), curato dal collettivo Archivi della Resistenza, per il quale intervengono Gianmarco Gorlandi e Alessio Giannanti. Modera il giornalista Diego Gustavo Remaggi. Evento organizzato da ANPI Sezione di Pontremoli "Laura Seghettini", Istituto Storico della Resistenza Apuana, Archivi della Resistenza.



Per info 3290099418