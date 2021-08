Domani in Piazza Europa "After love". Gli appuntamenti sino al 12 settembre

La Spezia - Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma arriva in anteprima esclusiva martedì 31 agosto alle 21 in Piazza Europa, "After love". Mary Hussain, convertita all’islam con il matrimonio, ha poco più di sessant'anni e vive con il marito nella città costiera di Dover, in Inghilterra. In seguito alla sua morte inaspettata, Mary scopre che il marito aveva una vita segreta a Calais, oltre il canale della Manica, a soli trentaquattro chilometri di distanza dalla loro casa. Diverse per lingua, religione, cultura, principi, abitudini, famiglia le due donne si scoprono. Persino simili. Tra un passato da rileggere e un futuro da riscrivere. Una regia sorprendente, che attraverso l'uso di inquadrature ripetute sui luoghi e strette a scavare nell'animo grazie a primi piani intensi, rendono la pellicola vibrante di poesia.



Il programma dei Piazza Europa Prosegue fino al 12 settembre:

Mercoledì 1° settembre - Marx può aspettare

Giovedì 2 settembre - Jungle Cruise

Venerdì 3 settembre - Lei mi parla ancora

Sabato 4 settembre e Domenica 5 settembre - La ragazza con il braccialetto

Lunedì 6 settembre - Black widow

Martedì 7 settembre - Il concorso

Mercoledì 8 settembre - Crudelia

Da Giovedì 9 a domenica 12 - Film a sorpresa dal Festival di Venezia.



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it. Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.