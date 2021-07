Domani c'è "Boys", in Piazza Europa si ride senza sentimentalismi nostalgici

La Spezia - "Boys", il film di Davide Ferrario dopo il successo al Taormina Film Festival arriva in Piazza Europa La Spezia Mercoledi 7 Luglio alle 21.15. Boys con Neri Marcoré, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi e Isabel Russinova, è un film nato per la sala e che merita di essere visto sul grande schermo. La storia di quattro amici uniti dalla passione per la musica ma divisi da imprevedibili vicende personali, fino a quando la forza del loro sogno non irrompe di nuovo. Una storia senza inutili sentimentalismi nostalgici, senza frustrazioni per una vita andata diversamente. Una delle caratteristiche del film è che non c’è l’idealizzazione del passato, dei famosi anni 70. Solo una “banda di cazzoni”, come dice uno dei protagonisti, che narrano una storia di amicizia. Boys è musica rock ascoltata su vinile: quel vintage che ha ancora il sapore di una volta, perché è un concerto scritto sullo spartito degli ideali, con le note dei sogni, al ritmo dei valori, col tempo dell’amicizia. Commedia di stagione che rasserena davvero. E non è poco, visti i tempi.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema presso l'Urp di Piazza Europa 1 a partire dalle 19 e in base alla disponibilità prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente.