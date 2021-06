Documenti danteschi possono rilanciare il turismo culturale

La Spezia - I documenti danteschi conservati all’Archivio di Stato della Spezia sono un’occasione per rilanciare il turismo culturale alla Spezia. L’assessore Maria Grazia Firja ha promosso un incontro proprio sui documenti danteschi in collaborazione con la Dante Alighieri di Mosca, il giornale RussiaPrivet, l’Associazione Tatiana Pavlova, l’Associazione per l’Amicizia Italia-Russia di Mosca.



La Procura a Dante rilasciata dalla famiglia Malaspina per porre fine alla guerra con il Vescovo Conte Antonio da Camilla e il Trattato di Pace sono documenti preziosissimi che la nostra città ha l’onore di conservare. Nell’occasione il direttore dell’Archivio di Stato Emilio Bertocci ha presentato i documenti, restaurati dal bravissimo Marco Sassetti, e il volume Dante in Lunigiana, edito da Agorà, con la prima traduzione curata dalla dottoressa Ioulia Makarova Liakh dei documenti danteschi in russo, sconosciuti agli studiosi russi. L’attuale edizione propone in copertina il busto di Dante realizzato dallo scultore Aidyn Zenialov.



Hanno partecipato all’incontro anche Vinicio Ceccarini, Stefano Volpi, Natalija Nikishkina, Ekaterina Spirova, Ioulia Makarova Liakh, Annalisa Buselli della Fondazione Villa Bertelli che ospiterà prossimamente un convegno a Forte dei Marmi proprio sui documenti danteschi. Fare della Spezia un riferimento per il turismo culturale potrebbe essere un’occasione turistica importante. Tanti sono gli artisti che hanno amato il Golfo della Spezia da Shelley, a Byron a tanti altri.