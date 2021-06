Dieci anni di Fuori Luogo, appuntamento con "Le correzioni"

La Spezia - Continua la programmazione per “Fuori Luogo 10 – Dieci anni di Teatro Fuori Luogo” – quattro giorni per festeggiare il decennale del progetto di teatro contemporaneo ideato e organizzato da Scarti in partnership con Balletto Civile, Scena Madre e Casarsa Teatro e in collaborazione con i comuni di Spezia, Lerici, Sarzana e Santo Stefano di Magra con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito di Cultura in Movimento, Fondazione Compagnia di San Paolo e il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Liguria e con la direzione artistica di Andrea Cerri, Renato Bandoli e Michela Lucenti.



Sabato 19 giugno la presentazione della pubblicazione Dieci anni di Teatro Fuori Luogo a cura di Maddalena Giovannelli e Francesca Serrazanetti (Scarti Edizioni 2021) che raccoglie prestigiosi contributi (di Antonio Moresco, Bob Wilson, Goffredo Fofi, Gerardo Guccini, Riccardo Blumer, Graziano Graziani, Oliviero Ponte di Pino, Andrea Porcheddu, Alessandro Toppi, Antonio Attisani, Pietro Gaglianò, Roberta Ferraresi, Rodolfo Sacchettini, Mario Bianchi, Giulio Sonno, Mailé Orsi, Roberto Rizzente, Renzo Francabandera, Andrea Pocosgnich, Luca Basile, Massimiliano Civica, Frosini-Timpano, Babilonia Teatri, Sotterraneo, Marco Martinelli, Danio Manfredini, Rita Frongia, Frigoproduzioni, Vico Quarto Mazzini, Gli Omini.



A partire dai contenuti del libro, il convegno Le correzioni. Cartoline da un futuro possibile a cura di Stratagemmi Prospettive Teatrali sarà un’occasione per riflettere con direttori, artisti, critici provenienti da tutta Italia dei cambiamenti di dialettica tra generazioni di artisti tra esigenze produttive e vocazione alla ricerca. Tra i partecipanti Francesca Corona (consulente artistica Teatri di Roma), Graziano Graziani (Radio Rai3), Elena Di Gioia (direttrice Agorà – Bologna), Antonio Moresco (scrittore), Licia Lanera (attrice), Renato Palazzi (Il sole 24 ore), Francesca D’Ippolito (presidente Cresco), Franco D’Ippolito (già direttore del Teatro Metastasio di Prato), Roberta Ferraresi (Università di Cagliari), Alessandro Toppi (La Repubblica Napoli), Pietro Gaglianò (critico d’arte), Massimo Marino (Il Corriere Bologna), Lorenzo Donati (Altre Velocità) e altri.





Il programma



SABATO 19 GIUGNO, LA SPEZIA

Il D!alma- cantiere creativo urbano

ore 10-17

"Vedere da vicino ma non in prospettiva. Oppure, al contrario, non riuscire a mettere a fuoco i dettagli. Ogni difetto di sguardo ha bisogno della sua correzione. A volte la migliore è il tempo: ecco perché, in conclusione del decennio teatrale 2010-2020, vorremmo ragionare su aspetti che, a posteriori, ci sembra siano andati in modo diverso da come li avevamo previsti. Cose che si sono svelate sorprendendoci o, viceversa, particolari che hanno attratto troppo a lungo la nostra attenzione - si legge nella nota -. Vogliamo provare, per una volta, a non cercare di “correggere” l’oggetto, ma il nostro sguardo. E cerchiamo quindi di partire dalla nostra, di correzione: cosa ho pensato, osservando la scena contemporanea, che poi si è rivelato distorto? Cosa proietto, in termini di previsioni ma soprattutto di desideri, sul prossimo decennio? Le “correzioni” metteranno a fuoco alcuni temi specifici: i nuovi linguaggi e in particolare gli aspetti legati alla loro eversione e trasmissione; comunità e territorio, ovvero il rapporto con i luoghi e gli spettatori. È a partire da delle “correzioni” sul passato che possiamo immaginare insieme un futuro, per il decennio a venire".





Il programma completo è consultabile sul sito www.fuoriluogoteatro.it



Per info e prenotazioni si può chiamare il 3464026006 o scrivere a fuoriluogo10@associazionescarti.com. E’ obbligatoria la prenotazione e i posti sono già in esaurimento, date anche le capienze ridotte per distanziamento Covid.





Produzione Gli Scarti - impresa di produzione teatrale d’innovazione

con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”

con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Performing Arts”

Si ringraziano Mic, Regione Liguria, Comune della Spezia, Comune di Sarzana, Comune di Santo Stefano di Magra, Comune di Lerici

realizzato in collaborazione con Associazione Prospettive Teatrali - Stratagemmi

partner di progetto Balletto Civile, ScenaMadre, CasArsa Teatro

progetto grafico e layout Leonardo Mazzi/neo-studio.it



Biglietti: dai 15€/ridotto 5 euro