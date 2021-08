Dènsing, in Piazza Europa le "Balere con la “esse” pesante"

La Spezia - Domani sera, martedì 10 agosto, La Spezia Estate Festival prosegue con una produzione di Nove Teatro: “Dènsing. Balere con la esse pesante”, commedia originale di Enrico Saccà diretta da Gabriele Tesauri, protagonisti Beatrice Schiros, Leonardo Bianconi, Alessandro Ros Scalabrini e Damiano Scalabrini. Dènsing è la storia di una balera della bassa emiliana e dei personaggi che l’hanno frequentata nel corso delle sue numerose evoluzioni dal giorno della sua nascita, nel lontano secondo dopoguerra del secolo scorso, fino ad oggi. E’ una commedia brillante a passo di valzer, un’indagine-mazurka sul mondo delle balere, una sfilata-polka dei suoi personaggi più rappresentativi: il ballerino appassionato e il piacione di professione, la vamp bella e impossibile e la compagnona da balli di gruppo, il gestore ambizioso e il barista disincantato, il vitellone di provincia e il musicista da orchestrina. Al centro di tutto c’è sempre lei, la balera: da ritrovo di campagna a sala da ballo, da locale di tendenza a divertificio multi-pista; il tutto sulle note cadenzate del liscio, da pronunciare rigorosamente con una doppia “esse” pesante.



Un viaggio nella memoria, che è anche un’indagine sugli usi e i costumi di quella fetta di mondo per cui il ballo è stato qualcosa di più di un semplice svago, ma un vero e proprio collante sociale. Beatrice Schiros, diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, ha lavorato con registi quali Marco Sciaccaluga, Giampiero Solari, Gabriele Vacis, Tonino Conte. In televisione è nel cast delle serie Camera cafè, Fuoriclasse, Bentornato Nero Wolfe, I Capatosta, Provaci ancora Prof., DOC con Luca Argentero. Al cinema ha lavorato, tra gli altri, nei film La pazza gioia di Paolo Virzì. Vince il premio Mariangela Melato come migliore attrice per lo spettacolo Thanks for vaselina di Carrozzeria Orfeo, Premio Hystrio per lo spettacolo Animali da bar di Carrozzeria Orfeo, Migliore Attrice al Roma Web Festival 2017 per la serie web Caronte.



Biglietti. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Obbligo di Green Pass per l’accesso all’area di spettacolo. Si ricorda che è possibile assistere agli spettacoli soltanto in posti a sedere numerati, preassegnati e distanziati. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), oltreché presso la biglietteria di Spezia Risorse in via Pascoli n. 64



Gli orari delle biglietterie sono:

- botteghino del Teatro Civico: dal lunedì al sabato ore 8.30/12

- biglietteria di Spezia Risorse: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13; il sabato ore 9-12



Nelle serate di spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l’Urp del Comune, in Piazza Europa. Si precisa che la bigliettazione sarà svolta in orario serale soltanto per lo spettacolo in calendario la sera stessa. Apertura area spettacoli di piazza Europa: ore 20.30. Si ricorda inoltre che soltanto per le serate ad ingresso gratuito è possibile effettuare la prenotazione anche per e-mail, scrivendo a info@teatrocivico.it entro e non oltre le ore 12 del giorno stesso di svolgimento dello spettacolo. Per gli spettacoli di interesse occorre indicare nome, cognome, recapito telefonico ed eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si prenotano i biglietti. I biglietti prenotati devono essere ritirati a partire dalle 19 presso la postazione di ritiro biglietti in piazza Europa, non oltre le ore 21. In caso di mancato ritiro i biglietti saranno rimessi in distribuzione. Info: tel. 0187 727 521