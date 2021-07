De Terminal, oggi il primo atto degli aperitivi letterari a due passi dal mare

La Spezia - "La rivisitazione del mito di Elena diventa il punto di partenza per una indagine sul fascino femminile ed in particolare sul suo lato più oscuro e inquietante". Questo, in sintesi, l'argomento affrontato nel libro di Liliana Dell'Osso e Primo Lorenzi che sarà presentato venerdì 16 luglio alle 18.30 presso De Terminal, il locale gestito da Laura Porcile che sta diventando, sempre più luogo di incontri letterari, musicali, performance e molto altro. La prof.ssa Liliana Dell'Osso, psichiatra, docente, direttore della clinica psichiatrica e della Scuola di Psichiatria dell'Università di Pisa (prima donna a ricoprire questo incarico), è anche promotrice ed organizzatrice dí numerosi congressi e seminari in ambito specialistico psichiatrico tra i più rilevanti a livello nazionale.



Spicca inoltre la sua attività di studiosa e divulgatrice (ha pubblicato centinaia di articoli scientifici sulle più prestigiose riviste di settore) nonché di scrittrice che sede al suo attivo numerosi libri di successo, molti dei quali presentati qui alla Spezia. tra cui ricordiamo L'altra Marilyn, Il caso Coco Chanel, L'abisso negli occhi, La verità sulla menzogna. Contagi. a cui oggi si aggiunge questo titolo. Coautore del libro il dott. Primo Lorenzi, psichiatra. che già ha firmato con la Dell'Osso altre pubblicazioni come Genio e Follia 2.0, La bellezza nella mente, Psichiatria 2.0. Questo incontro, che apre la rassegna - Aperitivo letterario", è organizzato e curato da Lucrezia Ricci, dell'omonima libreria, e da Gabriella Tartarini, che presenterà il libro e dialogherà con gli autori. Seguirà firmacopie e aperitivo, ed è gradita la prenotazione - telefonare al 3479660922.