Dante Alighieri ai nostri giorni... un libro per celebrarlo sarà presentato alla Maggiolina

La Spezia - "Il Parco dei lettori - Incontri ed esperienze con i libri" è una iniziativa curata da Ausercultura in collaborazione con Montag - Il circolo dei lettori.? Dibattiti con l'autore, reading, gruppi di lettura e altre iniziative ancora sul libro e dintorni costituiscono il cuore della proposta culturale che attraverserà l'estate in più punti del territorio. La seconda iniziativa, in programma venerdì 18 giugno alle 18 nei pressi del bar 'La Maggiolina' che è partner dell’iniziativa con Arci e Angsa, ed legata alla presentazione di un originale libro scritto da Giuseppe Conte, che si colloca naturalmente nei festeggiamenti per il settecentesimo dalla morte di Dante Alighieri: quale migliore tributo da parte di un altro grande poeta italiano, che lo ricorderà stupendoci con un mix di fantasy e realtà che ci trasporteranno nel suo pensiero e nella nostra quotidianità?



Lasciami così, Signore dell’Universo, a fianco di questa giovane straniera che dorme, per amarla come può amare un’ombra innamorata. Una storia di fantasmi che vede protagonista Dante Alighieri ai nostri giorni. Da seicentonovantanove anni, per una sola notte, il Padre eterno lo fa scendere dal Paradiso a Firenze per scontare il suo amore eccessivo per la poesia e per la bellezza terrena. Accoccolato ai piedi del “suo” Battistero, guarda lo spettacolo delle donne che passano e riprende il progetto di catalogare le sessanta più belle. Alla settecentesima notte, Grace, una giovane studentessa straniera, per la prima volta gli dà l’impressione di avvertire la sua presenza. Così la segue in una esilarante sequenza di incontri e le racconta, come se potesse sentirlo, del suo amore per Beatrice e della sua esperienza segreta di Fedele d’Amore e...



Accompagneranno Giuseppe Conte, momenti di sicura empatia con la coinvolgente lettura di brani del libro da parte dell’eclettico Beppe Mecconi che sarà accompagnato dai musicisti Livio Bernardini e Egildo Simeone. Al termine dell'incontro un brindisi e non mancherà la presenza di Liberolibro, la cassetta ambulante del Circolo Montag dove chiunque può prendere un libro e/o donarlo. Dopo questa nuova iniziativa Il Parco dei Lettori, che fa parte del programma Anziani BenEssere in Liguria e che vede il sostegno del Ministero delle politiche sociali e della Regione Liguria, proseguirà con altre iniziative alla Maggiolina, al Favaro e a San Terenzo.



Conte, imperiese classe 1945, ha pubblicato libri in versi come L’ Oceano e il Ragazzo e Ferite e rifioriture (Premio Viareggio), oggi raccolti nell’Oscar Poesie 1983- 2015, saggi e libri di viaggio tra cui Terre del mito, e romanzi: da Primavera incendiata a Fedeli d’amore, da Il terzo ufficiale (Premio Hemingway) a La casa delle onde (finalista al Premio Strega) e a L’ adultera (Premio Manzoni). Nel 2018 pubblica il romanzo Sesso e apocalisse a Istanbul, nel 2019 I senza cuore. Traduttore di Shelley, Whitman e D.H. Lawrence, è impegnato da decenni nella difesa della natura Ha tenuto letture e conferenze in 33 Paesi del mondo.