Dalla Spezia al Mare di Finlandia, il "diario di bordo" del maresciallo Dario Petucco è in libreria

La Spezia - Dopo tanti mesi trascorsi chiusi in casa per la pandemia, la voglia di viaggiare è tantissima. In attesa di poter visitare le mete che più desideriamo, cominciamo a navigare per mare presentandovi il nuovo libro di Dario Petucco dal titolo “9.331 miglia” (PSEditore, 222 pagine, 15,90 euro), il suo diario di viaggio per i mari europei e che si può ordinare nelle librerie oppure on-line.

“9.331 miglia” è il diario di bordo tenuto da Dario Petucco, primo luogotenente della Marina Militare Italiana ora in pensione, durante tre mesi di navigazione verso i mari del Nord Europa agli albori del terzo millennio. Con tre navi cosiddette “grigie” per via del colore del loro scafo salpate dal porto militare di La Spezia, attraverso lo Stretto di Gibilterra, le mitiche Colonne d'Ercole, ha lasciato le familiari acque del Mare Mediterraneo per quelle dell’oceano Atlantico fino a giungere nelle fredde acque del Mar Baltico e del Golfo di Finlandia. Non lasciatevi sviare dal fatto che sia un libro scritto da un militare a bordo di navi militari. Qui non leggerete di strategia e operazioni tattiche (qualche riga di vicende militari navali sì ma nulla più), perché su queste pagine scritte col cuore a guidare la penna dell'autore troverete vita, amore, sogni, luoghi e voglia di conoscenza.

Dario Petucco utilizza questa sua nuova e improvvisa vicenda professionale per ritrovare sé stesso, anche con l'aiuto delle nuove persone che incontra e dei nuovi luoghi che visita, il tutto alimentato dal profondo amore per il mare che unisce i naviganti. Con parole dirette e sincere ci racconta un modo di viaggiare poco conosciuto, e oltre alle emozioni e divagazioni introspettive dell'autore sarà curioso scoprire la vita a bordo dei nostri marinai in uniforme. Dario Petucco ha voluto riempire questo diario di viaggio descrivendo le varie esperienze vissute, con l'aggiunta di qualche aneddoto di vita da giovane marinaio appena arruolato. E colpiscono molto le belle descrizioni e curiosità dei vari porti e città toccate, quasi fosse una guida turistica. Insomma, un libro da leggere comodamente su una sdraio in spiaggia per sognare e viaggiare verso i freddi mari lontani del nostro vecchio Continente.







Nota biografica dell'Autore



Dario Petucco, nato a Bassano del Grappa nel 1964, da molti anni vive nel levante ligure. Ad appena sedici anni si è arruolato nella Marina Militare Italiana per girare il mondo. Imbarcato su diverse navi e destinato presso Comandi terrestri, anche internazionali, è riuscito nel suo intento.

La sua attività letteraria iniziata molto presto componendo poesie si è ampliata negli anni con racconti e fiabe. Ha ricevuto dei riconoscimenti in concorsi letterari. Qualche sua opera poetica e racconto sono presenti su alcune antologie. Ha pubblicato il libro Il mio Iraq - Un marinaio a Baghdad, con prefazione di Marco Buticchi (2013, Edizioni Cinque Terre) e l’e-book Favole per ogni età (2016). Gli piace essere donatore di sangue e lettore ad alta voce per gli altri.