Da lunedì disponibili i biglietti per il concerto dei The Kolors

La Spezia - Il Comune della Spezia comunica che i biglietti per il concerto dei The Kolors, in programma domenica 15 agosto 2021 alle 21.30 in piazza Europa, saranno disponibili a partire da lunedì 19 luglio: presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino), in questi orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12; presso la biglietteria di Spezia Risorse, in Via Pascoli n. 64, in questi orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8.30/13, il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Domenica 15 agosto, invece, la biglietteria sarà aperta a partire dalle ore 19 presso l’Urp del Comune della Spezia, in piazza Europa, fino ad inizio spettacolo. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria dei posti.



Si comunica inoltre che, per tutti gli eventi gratuiti dell’Estate Spezzina (Festival Internazionale del Jazz e rassegna teatrale La Spezia Estate Festival) le prenotazioni on line dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del giorno di svolgimento dell’evento stesso. Occorre scrivere a info@teatrocivico.it e indicare - oltre al proprio nome, cognome e recapito telefonico – anche gli eventuali ulteriori nominativi di coloro per cui si effettua la prenotazione. Si ricorda infine che il ritiro dei biglietti prenotati per gli eventi gratuiti dovrà essere effettuato entro e non oltre le 21 della sera di svolgimento dello spettacolo, presso la postazione allestita in piazza Europa di fronte all’ingresso del Comune. In caso di mancato ritiro i biglietti saranno rimessi in distribuzione. Per informazioni: tel. 0187-727521