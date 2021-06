Da Origami arriva il travel photographer Stefano Tiozzo

La Spezia - L'estate di Origami comincia con la presentazione di un libro d'eccezione: “Una scelta d'amore - Avventure di un vegetariano in viaggio” di Stefano Tiozzo - Travel Photographer, fotografo, documentarista e storyteller. L'evento, organizzato in collaborazione con la Libreria LIBeRI TUTTI si svolgerà alla presenza dell'autore e sarà moderato da Michele Angelotti, che ha accompagnato l'autore in alcuni dei suoi viaggi fotografici. Prenotazione obbligatoria al 3208150119 nel rispetto delle normative previste anti-Covid. E' prevista una prima presentazione alle 18 e vi è disponibilità di una replica alle 22.



"Quello che voglio raccontare - spiega Stefano - è il mio percorso personale verso la rottura di un incantesimo, di una ipnosi che per 31 anni ha tenuto la mia anima al guinzaglio di un ricatto autoimposto che, facendo leva sul mio difficile rapporto col cibo fin dalla tenera infanzia, mi ha impedito di vivere una vita pienamente allineata a ciò in cui credo, e di come la mia storia e i miei viaggi siano stati illuminati da una luce diversa, quando ho capito che per vivere non avevo bisogno di animali morti. Ma questa è anche la storia di molti viaggi in tutti gli angoli del mondo e della scoperta di come il rapporto tra uomo e animali cambia a seconda della cultura e della latitudine in cui ho avuto la fortuna di trovarmi. Insomma, la storia di un vegetariano in viaggio, delle difficoltà - anche alimentari - incontrate, delle emozioni vissute, delle lezioni imparate, degli incontri e della conoscenza accumulata, zaino in spalla, a partire da quel giorno di settembre in cui riuscii a liberarmi dalla mia ipnosi. Come si diventa vegetariani - dopo un tormentato percorso di ricerca - e come si sopravvive da vegetariani alle isole Fær Øer dove ci si nutre di balene, tra i nomadi allevatori di renne della Lapponia a 40 gradi sotto zero e in Giappone, dove è quasi impossibile trovare un piatto senza pesce. Un nuovo racconto di vita e di avventura del famoso travel photographer italiano.



Tiozzo è un un fotografo professionista, documentarista e storyteller, nato a Torino nel 1985. Dopo aver conseguito la laurea in Odontoiatria, riceve in regalo la sua prima reflex. Presto alla passione per la fotografia si aggiunge quella per il viaggio, che lo porta a scoprire la bellezza del mondo, affiancandovi l’ambizione di volerla raccontare tramite i suoi reportage, che presto diventano i più popolari del web in Italia. Raggiunge la notorietà raccontando un viaggio da Torino a Capo Nord in solitaria, e un’avvincente avventura in treno da Torino a Pechino. Dopo otto anni di professione abbandona il mondo della medicina per diventare travel photographer a tempo pieno. Oggi è uno dei più accreditati fotografi e documentaristi italiani. Guida spedizioni fotografiche nei più suggestivi angoli della Terra e ha fondato SEVAproject.it, che attraverso storie di viaggio a tema ambientale rende attivamente la Terra più “verde”, piantumando migliaia di alberi in tutto il mondo. Questo è il suo primo libro.