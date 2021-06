Cult, tornano “Le Passeggiate di Occhio ai Musei” di Fondazione Carispezia con Nicolas Ballario

La Spezia - Cult., la piattaforma online della Fondazione Carispezia, presenta “Le Passeggiate di Occhio ai Musei!” con nuove puntate visibili dal 14 giugno su www.progettocult.it. Il progetto, nato a fine 2020 per contribuire a mantenere vivo il legame con il pubblico nel periodo di chiusura di musei e teatri a causa della pandemia, prosegue con l’intento di valorizzare il territorio e il suo ricco patrimonio culturale attraverso un format di video fruibili sul web.



Dopo gli episodi dedicati ad alcuni dei più suggestivi musei della Spezia e della Lunigiana, pubblicati nel periodo natalizio, la serie di “Occhio ai Musei!” continua proponendo un tour tra luoghi dove l’arte, la cultura e la storia possono essere vissuti all’aperto.



A condurre il pubblico in questo viaggio in 4 nuove puntate sarà sempre Nicolas Ballario, giornalista, appassionato dell'arte in tutte le sue forme e protagonista di programmi radiofonici e televisivi, come Italia Contemporanea su Sky Arte e Te la do io l’arte, il programma di Rai Radio 1.



Nicolas dialogherà con i direttori di alcuni dei siti storici e archeologici più suggestivi del territorio, in un viaggio originale e divertente.

Si comincia con l’episodio dedicato al recente ritrovamento della testa di statua stele nei pressi di Pontremoli (online dal 14 giugno) per proseguire con la Fortezza di Sarzanello a Sarzana (17 giugno), l’Area archeologica di Luni (20 giugno) e la Villa romana del Varignano nel borgo delle Grazie (23 giugno).



Tutti i video saranno visibili su www.progettocult.it a partire dalle date indicate e resteranno disponibili sulla piattaforma.

Sempre in riferimento a Cult. è, inoltre, in programmazione una nuova serie nell’ambito del teatro, in uscita dopo l’estate.

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.fondazionecarispezia.it e sulle pagine social della Fondazione (Facebook: FondazioneCarispezia - Instagram: Fondazione_Carispezia).