Consorzio "Il Cigno", eventi a Ruffino a Valeriano

La Spezia - Prosegue l'attività del Consorzio con un tour che interesserà questa volta la borgata di Ruffino - San Bartolomeo nel golfo della Spezia e Valeriano in Comune di Vezzano Ligure con due appuntamenti dedicati rispettivamente ai dialetti, con una libera interpretazione della Divina Commedia di Dante del gruppo dei Burbugiun guidati dall'infaticabile Luciano Bonati e alla musica con il Trio Italiano diretto dal maestro Endrio Luti. Domani, giovedì 21 agosto, nell'area mare di Ruffino a partire dalle 21 “A Devina Kumedia. L’Infernu” di Luciano Bonati: in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante il gruppo di teatro dialettale amatoriale dei Burbugiun dedica al sommo poeta una libera interpretazione dell’Inferno nei dialetti della Val di Vara e delle Cinque Terre con alcune digressioni. Venerdì 27 alle 21 presso la Chiesa parrocchiale di Valeriano concerto di musica classica del Trio Italiano con Endrio Luti alla fisarmonica, Cristina Trimarco al fagotto e Thomas Luti al sassofono. In collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Vezzano Ligure.